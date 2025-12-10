ARÉNA - PODCASTOK
An Autumn beach forest with golden leaves.
Nyitókép: Getty Images / Nick Brundle Photography

Európában eddig csak háromszor történt ilyen, amióta vannak időjárási adataink

Infostart

A Copernicus aktuális havi jelentése szerint az idei év jelenleg a 2023-as évvel együtt fej-fej mellett a második legmelegebb a 2024-es év mögött.

Az elmúlt hónap 14,02 Celsius-fokos globális átlaghőmérséklettel a mérések kezdete óta a harmadik legmelegebb november volt. Több régióban, köztük a Jeges-tengeren kiugróan magas hőmérsékleteket mértek.

Az elmúlt hónap 14,02 Celsius-fokos globális átlaghőmérséklettel a mérések kezdete óta a harmadik legmelegebb november volt. Több régióban, köztük a Jeges-tengeren kiugróan magas hőmérsékleteket mértek.

A novemberi globális átlaghőmérséklet 1,54 Celsius-fokkal járt az iparosodás előtti korszak szintje fölött, átlépve a párizsi klímaegyezményben kitűzött 1,5 Celsius-fokos küszöböt.

A teljes idei évre a tudósok nem várják a küszöbérték átlépését, de a 2023-tól 2025-ig tartó időszakban a globális átlaghőmérséklet valószínűleg átlép majd ezen a küszöbön, ami a valamikori első ilyen hároméves periódus lehet.

„Ezek a mérföldkövek nem elvontak” – emelte ki Samantha Burgess, a Copernicus program stratégiai vezetője. "A klímaváltozás felgyorsult tempóját tükrözik, és a jövőbeli hőmérséklet-emelkedés mérséklésének egyetlen módja az üvegházhatású gázok kibocsátásának gyors csökkentése" - mondta.

Európában a feljegyzések kezdete óta az idei volt az ötödik legmelegebb november, 5,74 Celsius-fokos átlaghőmérséklettel. Kelet-Európában, a Balkánon és Törökországban szokatlanul meleg volt, Skandináviában és Németország déli részén pedig viszonylag hűvös volt az időjárás.

Európában eddig csak három ősz volt olyan meleg, mint az idei.

