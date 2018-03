Beindították a Hazakísérő Telefont - ezek az első tapasztalatok

A hívásokat Molnár Csiki Maren fogadja, aki azt mondta az InfoRádiónak: szeretné egész héten elérhetővé és ingyenessé tenni a telefonszámot, sőt önkénteseket is toboroz maga mellé.

Berlinben már évek óta működik ilyen szolgáltatás. Molnár Csiki Maren is ott hallott róla először, és úgy gondolta, hogy Budapesten is szükség lehet rá. Különösebb hírverés nélkül indította el, de gyorsan elterjedt a híre. A Facebook-oldalának már több mint ötezer rajongója van.

A szolgáltatás egyszerűen működik: aki hazafelé tart és fél, az felhívja őt, ha akarja, elmondja, hogy hol van és hová megy, aztán pedig elbeszélgetnek magyarul, angolul vagy németül, akár háromnegyed órán át is.

"Amiről a hívó akar, arról beszélgetünk. Bemutatkozunk egymásnak, megpróbálom finoman kideríteni, hogy mi érdekli igazán, de a legtöbb ember szeret beszélni. Ha valakiben nincsenek előítéletek, akkor nem akadozik a beszélgetés."

A telefonszám normál díjas, de még nem hívható bármikor - tette hozzá Molnár Csiki Maren.

"Egyelőre pénteken és szombaton este 23 órától másnap hajnali 4-ig, illetve ünnepnapokat megelőző este ugyanekkor lehet hívni."

A hazakísérő telefont eddig csak pár tucatnyian hívták, érdekes módon többségükben férfiak, de ők Molnár Csiki Maren szerint inkább kíváncsiságból telefonáltak, és nem azért, mert féltek. Most azt tervezi, hogy támogatót keres a szám ingyenessé tételéhez és önkénteseket is toboroz maga mellé, mert azt szeretné, ha a szám hétközben is hívható lenne. A Facebookon már vannak jelentkezők, de olyan is akadt, aki pénzt küldene neki.

Molnár Csiki Maren azt mondja, hogy az ő gyerekei már nagyok, ezért fenn tud maradni éjszaka, ha pedig netán bűncselekmény vagy más baj történik a füle hallatára, akkor a másik telefonjáról azonnal felhívja a rendőrséget, illetve a mentőket.

"Ha hallom, hogy valami történik, azonnal oda tudom küldeni a segítséget és meg tudom mondani a rendőrségnek legalább a keresztnevét és a telefonszámát".

A hazakísérő telefon a 06-30-899 3465-ös vagy a 06-30-664-7981-es számon hívható.

Kapcsolódó hanganyagok Beindították a Hazakísérő Telefont - ezek az első tapasztalatok Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!