A BYD egy olyan autót mutatott be, amiben a kormány száműzhető a vezető elől. Persze nem menet közben. A speciális kormány egy kereskedelmi forgalomban kapható autó, a Fang Cheng Bao Tai 9 sajátja – számolt be a meghökkentő hírről a Totalcar.

A különleges kormány 10 másodperc alatt összehajtogatható úgy, hogy tökéletesen belesimuljon a műszerfalba. Ezt úgy érik el, hogy a lapított tetejű és aljú kormány középen kettéhajtható, és maga a karima külön mozog a kormányoszloptól. Vagyis miután a kormány karimája két részre osztódott, majd eltávolodott kormányoszloptól, utóbbi is elkezdhet hátrálni a műszerfal felé.

A gyártó szerint a kényelmes ülésekkel és a kihajtható tálcával együtt remek pihenőhellyé alakítható a Fang Cheng Bao Tai 9 vezetőülése is.