A Kecskeméti Járási Ügyészség hamis tanúzás miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki a minősített emberölés miatt folyó nyomozásban hamis tanúvallomást tett, amit később a hatóság előtt beismert – írja közleményében a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.

A vád szerint a kecskeméti férfit – a vádlottat – a napokban elsőfokon befejezett, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indult nyomozásban a nyomozók 2024. szeptember 6-án tanúként hallgatták ki. Ekkor a férfi az ügy lényeges körülményére, a sértett holttestének elrejtésére vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tett.

Amikor a nyomozók később ismét kihallgatták, a tanú feltárta előttük az első vallomásának hamis voltát.

Tételesen megjelölte, mely részleteket találta ki saját maga, továbbá melyeket nyilatkozta az emberöléssel később meggyanúsított ismerőse ösztönzésére. A tanúból lett vádlott az emberölés miatt folyó büntetőeljárás későbbi szakaszában a bíróság előtt is megerősítette, hogy az első alkalommal hamisan tanúskodott a rendőrségen.

Az ügyészség a férfit a hamis tanúzás súlyosabban minősülő – életfogytig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekményre elkövetett – bűntettével vádolja és ezért vele szemben büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban – tárgyalás mellőzésével – végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.