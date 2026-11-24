A megtett út alapján szednének útdíjat a személyautók után egy, a német kormány megbízásából készült tanulmány szerint. A javaslat az autópályák hosszú távú finanszírozását szolgálná. A bevezetésről még nem született döntés – írja a Der Spiegel beszámolója nyomán a hvg.hu.

A német lapban ismertetett tanulmány szerint az autópályákat kezelő állami vállalat 2028-tól évente mintegy 4,5 milliárd eurót kapna a teherautók útdíjából. A szerzők számításai szerint ez kevés lenne a beruházások és a hitelek törlesztésének fedezésére. Még 20 milliárd eurós hitelkeret mellett is legkésőbb 2034 elejére növelni kellene a bevételeket.

Két lehetőséget is felvázol a tanulmány: az egyik szerint a teherautók után beszedett teljes útdíjbevételt az autópálya-kezelő kapná. A másik a teherautók útdíjából átadott bevételt a személyautók kilométer-arányos díjával egészítené ki. A szerzők számításai szerint ez utóbbi adná a legstabilabb finanszírozást. A díj mértékét és a lehetséges bevezetés időpontját egyelőre nem határozták meg.

Korábban már próbáltak útdíjat bevezetni Németországban a személyautókra: az akkori elképzelés szerint a német rendszámú autók tulajdonosai gépjárműadó-kedvezménnyel kaptak volna kompenzációt. Az Európai Unió Bírósága 2019-ben úgy ítélte meg, hogy ez hátrányosan megkülönböztette volna a külföldi autósokat.