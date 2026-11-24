A lengyel vasúttársaság, a Polregio videója a nyár végén, augusztus 29-én készült.

A Kołobrzeg–Szczecin vonalon a vonat nagy sebességgel haladt a vasúti átjáró felé. A felvételen a kereszteződéshez közeledve már látszik a rolleres, aki lassítás nélkül érkezik az átjáróhoz, szemben vele, a túloldalon egy kék színű autó áll, és várja, hogy a vonat elhaladjon. A rolleres végül el tudta kerülni az ütközést, épphogy átér a kereszteződésen, centikkel a mozdony előtt.

Az átkelőhelyen nem volt sorompó, a vasúttársaság kommentárja szerint égett a szemafor piros lámpája, de ezt a felvételen nem látni. Az év eleje óta 33 ember vesztette életét, és 27 sérült meg súlyosan vasúti átjáróbalesetekben Lengyelországban.

Egy másik életveszélyes, de szerencsésen végződő esetet is rögzítettek idén, itt az utolsó pillanatban tudott megállni a fiatal rolleres.