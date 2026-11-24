Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

Változatlan formában fogadhatja el a parlament a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, a politikusok vagyongyarapodási vizsgálatának szabályait rögzítő, a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló törvényt.

A jogszabályt egyebek mellett azért nem írta alá az államfő, mert szerinte garantálni kellene, hogy a kiemelt hatósági figyelem ne vezethessen ahhoz, hogy a politikusok folyamatos kockázatelemzési eljárás alatt állnak; valamint ne feltételezzen a szabályozás eleve rosszhiszeműséget a politikusokról sem. A törvényalkotási bizottság a politikai, illetve állami felsővezetői pozíciókat betöltő személyek sajátos helyzetével indokolta a speciális szabályozást, amely a testület szerint a szükségesség és az arányosság követelményének megfelel.

Több adótörvényt is elfogadhatnak a képviselők. Döntés lesz a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról (kata), az egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosításáról, az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról, a vagyonadóról, valamint egyes törvények vállalatok adózásával kapcsolatos módosításáról.

Szavaznak arról az előterjesztésről, amelynek alapján január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíjminimum.

Dönthet a parlament a sportszervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, továbbá a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvénymódosításról.

Az árréscsökkentő intézkedések kivezetését tartalmazó kereskedelmi törvény módosításáról is határoz az Országgyűlés, ahogy a gazdasági kamarákról szóló törvény módosításáról is.

A parlament tárgyalja és dönt Magyar Péter mentelmi ügyében, majd tagokat választhat a Független Közmédia Testületbe.

A közszolgálati média működésének felügyeletét ellátó testület kilenc tagjából eddig hetet választottak meg, a kormányoldal és a szakmai szervezetek 3-3, továbbá a KDNP jelöltjét. A Fidesz és a Mi Hazánk is harmadjára jelölt tagot a testületbe: a Fidesz Klausmann Viktor újságírót, műsorvezetőt, sportszervezőt, a Mi Hazánk Dörner György Kossuth-díjas színművészt, rendezőt, színházigazgatót.

Általános vita lesz az Európai Választási Okmány módosításáról szóló tanácsi határozat kihirdetéséről, miszerint az Európai Parlament (EP) várandós vagy gyermekágyas képviselője másik, meghatalmazott EP-képviselő útján is szavazhat. Az indoklás szerint a módosításra az anyák politikában való részvételének elősegítése céljából van szükség.

Tárgyalják a képviselők a Magyarország 2025-ös központi költségvetéséről szóló törvény végrehajtását. A zárszámadás szerint sem a 2025-re tervezett gazdasági növekedés, sem az infláció, sem pedig a hiánycél nem teljesült.

Megvitatják a tiszás képviselők által benyújtott Működő és Emberséges Magyarország Intézetről szóló törvényjavaslatot, amely szerint az intézet feladata, hogy erősítse a társadalmi részvételi folyamatokat, támogassa a közpolitikai innovációt, hozzájáruljon a közfeladatot ellátó szervek és intézmények működésének fejlesztéséhez, előmozdítsa a közjó szolgálatát és a társadalmi együttműködés kultúráját, továbbá erősítse a magyar társadalomban az aktív demokratikus részvétel igényét.

Hatszázharminchatmillió forintban határozná meg a sajtóalap költségvetését a NMHH 2026-os egységes költségvetéséről szóló, szinten napirendre kerülő törvény módosítása. A sajtóalap – amely a Médiaszolgáltatástámogató és Vagyonkezelő Alap megszüntetése után jött létre – egy elkülönített pénzalap, amelynek célja a független sajtó, a közösségi médiaszolgáltatások, a közszolgálati célú műsorszámok és az etikus újságírás támogatása, kezelője a médiatanács.

Megvitatják az NMHH 2027-es egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslatot is, amely alapján a jövőre a hatóság több mint hatvanmilliárd forintos bevételre számít, kiadásai pedig meghaladják az ötvenmilliárdot. A médiatanács jövőre egymilliárd, a sajtóalap több mint 4,6 milliárd forintból gazdálkodhat.

Utolsó napirendi pont a belügyminiszter hatáskörébe tartozó rendészeti és sporttárgyú, valamint egyes további törvények módosítása, amely kezdeményezi, hogy januártól az Országos Tűzoltó és Polgári Védelmi Parancsnokság vegye át az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyét, szűnjön meg a vendégbefektetői vízum és tartózkodási engedély, és új pótlékot vezessenek be a rendvédelmi szerveknél.