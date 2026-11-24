Terjedelmes cikk jelent meg az egyelőre nem létező tükörbaktériumokról, amelyek azonban már most félelemre adnak okot.

Mint a HVG.hu egészségügyi rovata írja, a szintetikus biológia egyre közelebb kerül ahhoz, hogy olyan rendszereket hozzon létre, amelyeknek nincs valódi megfelelőjük a természetben, az egyik legkülönösebb lehetőség egy teljesen „tükrözött” baktérium lenne, amilyet bár még senki nem állított elő, de a kutatók már most felteszik kérdésként: érdemes-e továbbmenni egy olyan irányba, amelynek következményeit csak akkor érthetnénk meg igazán, amikor lehet, már túl késő lenne.

Mint a cikk felvonultatja, fertőzés esetén szervezetünk felismeri a kórokozókat és védekezni kezd ellenük, ami önmagában nem mindig elég a gyógyuláshoz, de az immunrendszer többnyire talál olyan jellegzetességeket a betolakodókon, amelyek alapján felléphet ellenük.

Ha viszont a szervezet nehezebben ismeri fel a baktériumot, például azért, mert tükörbaktériumról van szó, több olyan folyamat is zavart szenvedhetne, amellyel a szervezetünk és a természet kordában tartja a baktériumokat.

A kutatók között több az „átálló”, ma már többen a folyamat folytatása ellen vannak, olyanok, akik korábban lelkesedtek a folyamatért.