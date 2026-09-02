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A konyhai alkalmazottak ételeket tulajdonítottak el az iskolában.
Nyitókép: Gyömrő Város Önkormányzata/Facebook

Gyerekektől lopták az ételt a gyömrői önkormányzat konyhai dolgozói

Infostart / MTI

Tettenérés: gyerekektől lopták az ételt a gyömrői önkormányzat konyhai dolgozói. Erről a településvezető számolt be a Facebook-oldalán.

Kisberk Szabolcs polgármester azt írta, hogy a Fekete István Általános Iskola konyhai alkalmazottai évek óta dézsmálhatták a gyermekeknek szánt, és a szülők által kifizetett menzaadagokat.

Hozzátette, hogy a konyhások munkaidejük vége előtt egy órával akartak távozni a konténeriskolából, amikor a parkolóban megkérte őket, hogy mutassák meg a náluk lévő csomagokat.

Mind a négy dolgozónál azonos mennyiségű élelmiszer volt - dekára pontosan szétmérve négy felé -, amit megpróbáltak ellopni” – fogalmazott.

Ezután a polgármester felsorolta, hogy mit talált a négy dolgozónál, s mennyi maradt a gyerekeknek: 6 kilogramm reszelt sajtból 5,1 kilogrammot loptak el, így mindössze 0,9 kilogrammot osztottak szét a több száz gyerek között; a 6 kilogramm sonka felvágottból 3,5 kilogrammot loptak el, 2,5 kilogrammot adtak oda a gyerekeknek; a 6 kilogramm margarin felét, 3 kilogrammot osztottak ki.

Úgy folytatta, hogy ezen felül elloptak majdnem 3 kilogramm zöldpaprikát, 5 kilogramm őszibarackot és egy nagy csomag levesgyöngyöt.

A csomagokból előkerült még sok kész szendvics, több tányér készétel sőt még diétás menü is, az egyik hűtőben pedig több kilogrammnyi maradék köret volt elrejtve.

Kisberk Szabolcs bejegyzése szerint a tettenérést követően kihívta a rendőrséget, akik lopás miatt eljárás indítottak az elkövetők ellen, a polgármester úgy tudja, hogy mind a négyen be is ismerték tettüket.

„Ezek után megkértem, hogy szedjék össze személyes tárgyaikat, hagyják el az iskola épületét, hiszen azonnali hatállyal, fegyelmi kíséretében elbocsájtottam mind a négy konyhai alkalmazottat – fogalmazott.

Közölte, hogy a jövőben az összes konyhát ellenőrizni fogja előre be nem jelentett időpontban. Hasonló eset nem fordulhat többé elő Gyömrőn egyetlen önkormányzati fenntartású intézményben sem – írta a polgármester.

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Kezdőlap    Belföld    Gyerekektől lopták az ételt a gyömrői önkormányzat konyhai dolgozói

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