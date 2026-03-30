Több tonna csokoládé tűnt el valahol Európában

A 413 793 darab új fajta Kit Kat csokoládét teherautóval indították útnak, hogy Európa több pontján terítsék, de lengyelországi végcéljához nem érkezett meg. A cég szerint a teherautó és az áru is nyom nélkül eltűnt, de azt nem hozták nyilvánosságra, hogy hol veszett nyomuk.

A gyártó tudatta viszont, hogy az eltűnt csokoládék a rajtuk lévő egyedi azonosítóval nyomon követhetők, és ha bárki beolvassa ezt a kódot, arról fog üzenetet kapni, hogy lépjen kapcsolatba a Nestlével.

„Bár nagyra értékeljük a bűnözők kiváló ízlését, a tény az, hogy a rakománylopás egyre nagyobb probléma a kis- és nagyvállalkozásoknak" - közölte a Nestlé.