Infostart.hu
2026. március 30. hétfő Zalán
Nyitókép: Getty Images

Leszúrta a nejét, nem ússza meg

Infostart / MTI

A Pest Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki feleségét halálra szúrta.

A Pest Vármegyei Főügyészség azt közölte hétfőn, hogy a bűnügy vádlottja, egy budapesti férfi és a sértett 2022 telén ismerkedtek meg, majd összeköltöztek és a nő fóti házában éltek.

A rossz vagyoni helyzetben lévő vádlott elhitette a sértettel, hogy jól menő vállalkozó, és egy svájci bankszámlán jelentős megtakarításokkal rendelkezik.

A tájékoztatás szerint 2023 októbere és 2024 augusztusa között a férfi a sértett fiától jelentős haszonnal járó üzleti befektetésre hivatkozva részletekben több millió forintot kért, tudva azt, hogy nem lesz képes visszafizetni a kölcsönt.

A vádlott 2024 januárjában a sértett barátnőjétől is több millió forintot csalt ki magas hozamú, rövid távú üzleti befektetés ígéretével.

A férfi 2024 decemberében bevallotta a sértettnek, hogy házasságkötésük után több millió forintot kért kölcsön.

A sértett ultimátumot adott a vádlottnak, hogy pár héten belül fizesse vissza a pénzt.

A közlemény szerint 2025 januárjában egy este a vádlott és felesége között vita alakult ki a pénz miatt, majd a férfi egy közel 13 centiméteres késsel az ágyban fekvő sértettet több mint tíz alkalommal megszúrta. A nő a helyszínen meghalt.

A vádlott a cselekmény után elhagyta az ingatlant, majd másnap feladta magát a rendőrségen.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit emberölés bűntettével és két rendbeli minősített csalás bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd – áll a közleményben.

Elhunyt Nádasdy Ádám

A nyelvész, költő, műfordító az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Kiadó szerzője március 29-én, 79 éves korában hunyt el.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Rejtélyes vagyonok kerülnek elő a semmiből: egyre gyakrabban örökölnek a magyarok külföldi- és kriptopénzeket

Csaknem 135 ezer hagyatéki eljárás indult tavaly a közjegyzőknél, az ügyek majdnem kilencven százaléka pedig egy éven belül lezárult – derül ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara összesítéséből. A hagyaték átadása jellemzően akkor tart ennél hosszabb ideig, ha vita van az örökösök között és bírósághoz fordulnak vagy olyan külföldi vagyontárgy – például bankszámla, adriai nyaraló, vitorlás – is van a hagyatékban, amelyről nehezen lehet hivatalos információt szerezni. Az örökösök a vagyontárgyak pontos összegyűjtésével és az egyezségre törekvéssel is tudják gyorsítani a hagyatéki eljárást.

Óriási változás élesedik a Balatonnál 2026-ban: ezt nem láttuk jönni a nyári szezon előtt

A balatoni turizmus legnagyobb kihívását idén is a munkaerőhiány, valamint a megváltozott munkavállalói és vendégszokások jelentik.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

