Törlesztette adósságát Magyar Péter

Magyar Péter január végi, még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya-tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most, országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek.

A kormányfő ingatlanjaiban nem történt változás. Vagyonnyilatkozatában továbbra is egy Budapest XII. kerületében található, 2019-ben vásárolt 216 négyzetméteres lakóház szerepel, amely a 2023-as válása után került teljes egészében a tulajdonába, hasonlóan egy ugyancsak XII. kerületi 49 négyzetméteres lakáshoz és egy 25 négyzetméteres garázshoz.

A Varga Judittól történő válása után Magyar Péteré lett egy 2014-ben vásárolt, 7926 négyzetméteres balatonhenyei kivett beépítetlen terület is, januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház.

A kormányfőnek még mindig megvan a válás után hozzákerült, 2018-ban vásárolt Volvo XC60 Momentum D5 AWD autója, továbbá a 2017-ben vásárolt Yamaha pianínója. Egyéb ingóságok között ismét feltüntette a 2020-ban és 2022-ben vásárolt festményét.

Befektetései is változatlanok. Accorde Abacus abszolút hozamú alapban 10 millió forint, OTP Prémium befektetési jegyben 15 millió forint, OTP Optima tőkegarantált befektetési jegyben 10 millió forint, OTP euró rövid kötvényalapban 35 ezer euró (május 8-ai középárfolyamon 12 429 900 forint), Hold 2000 nyíltvégű vegyes értékpapíralapban 35 ezer euró (ugyancsak 12 429 900 forint) névértékű befektetés, valamint egy darab 20 forint névértékű 4iG-részvény szerepel.

A miniszterelnök januárhoz képest 3 millió forintról 5 millióra növelte készpénzállományát. A bankszámláján mintegy 2,4 millió forint és 54 767 euró (20,5 millió forint) található.

A vagyonnyilatkozatban a kormányfőnek fel kellett tüntetnie az országgyűlési képviselői javadalmazásán kívüli adóköteles jövedelmét a megbízatása előtti három évből. Ezek között szerepel egyebek mellett kuratóriumi, felügyelőbizottsági, igazgatósági tagság, továbbá jogi igazgatói, alelnöki poszt. Ezen megbízatásai legkésőbb 2024-ben szűntek meg.

Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban.

Magyar Péter továbbra is 100 százalékos tulajdonosa az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt.-nek, ám a vezérigazgatói posztot már nem ő tölti be. Korábbi közlés szerint a vezetői tisztséget április végén átadta testvérének, Magyar Mártonnak.

Minden arra kötelezett leadta vagyonnyilatkozatát

Valamennyi esküt tett országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló, továbbá valamennyi korábbi országgyűlési képviselő, nemzetiségi képviselő és nemzetiségi szószóló eleget tett – a május 9-ei vagyoni állapotra vonatkozó – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – közölte az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke.

Sasi-Nagy Edit (Tisza) ismertette: az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályainak megfelelően az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselő és a nemzetiségi szószólók az eskütételüket követő harminc napon belül, valamint a megbízatásuk megszűnését követő harminc napon belül vagyonnyilatkozatot tesznek, amelyhez csatolják a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuk, gyermekeik vagyonnyilatkozatát is.

Rámutatott: az Országgyűlés május 9-ei alakuló ülésére figyelemmel, a vagyonnyilatkozatok megtételének határideje június 8-a volt.

A bizottság elnöke közölte: a megjelölt határidőig valamennyi esküt tett országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló, továbbá valamennyi korábbi országgyűlési képviselő, nemzetiségi képviselő és nemzetiségi szószóló eleget tett – a május 9-ei vagyoni állapotra vonatkozó – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, azaz benyújtotta a saját és a vele közös háztartásban élő családtagja vagyonnyilatkozatát is.

Az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, továbbá a volt országgyűlési képviselő, a volt nemzetiségi képviselő és a volt nemzetiségi szószóló saját vagyonnyilatkozata nyilvános, június 9-étől megtekinthető az Országgyűlés honlapján (www.parlament.hu) a képviselő, illetve a szószóló neve alatt – tájékoztatott Sasi-Nagy Edit.