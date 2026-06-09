Orbán Viktor vagyona gyarapodott

A parlament honlapján elérhető vagyonnyilatkozat szerint Orbán Viktor továbbra is felerészben tulajdonosa egy XII. kerületi ingatlannak, és egyedüli tulajdonosa egy felcsúti ingatlannak.

A volt miniszterelnök 2026. január 26-án leadott vagyonnyilatkozatában hitelintézeti számlakövetelésként a feleségével közös számláján mintegy 5 millió forint szerepel, míg a május 9-én leadott nyilatkozat szerint ez már több mint 9 millió forint.

Orbán Viktor tartozásról vagy megtakarításról nem számolt be most leadott és korábbi nyilatkozatában sem.

Jövedelemnyilatkozatában a 2023-2026 közötti időszakra szerepel a miniszterelnökként kapott 5 millió forintos fizetése, valamint országgyűlési képviselőként kapott fizetése, pártelnöki posztját viszont díjazás nélkül látja el.

Orbán Viktor a Fidesz-KDNP listavezetőjeként az áprilisi választáson szerzett mandátumáról lemondott, így 36 év képviselőség már nem tagja a május elején megalakult új Országgyűlésnek.