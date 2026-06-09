Elszabadultak a gyorshajtók Csepelen

A csepeli rendőrök május 18. és 31. között összesen 805 gyorshajtót mértek be a XXI. kerületben. A rekorder sofőr a Weiss Manfréd úton a megengedett 50 helyett 129 kilométeres óránkénti sebességgel autózott, amiért 468 000 forint közigazgatási bírságot róttak ki rá – olvasható a Police.hu-n.

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Mint íják, a Budapesti Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet fordít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a gyorshajtás visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. „Mindig tartsák be a közlekedési szabályokat… hogy mindenki hazaérjen!” – zárul a közlemény.