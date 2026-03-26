Életfogytiglani fegyházbüntetést kapott az alvó gyermekét fejbe lövő somogyi férfi

Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a Kaposvári Törvényszék azt a férfit, aki 2024 októberében megölte alvó kisfiát a Somogy vármegyei Zákányban. Vadócz Attila bírósági szóvivő közölte: az ügyben első fokon eljáró törvényszék a 39 éves apát aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek.

A gyermek 2022 júliusában született a vádlott és élettársa kapcsolatából. A férfi már a nő terhessége alatt is italozott és ittasan rendszeresen szidalmazta párját, továbbá féltékenysége miatt veszekedett is vele, ezért az anya a kisfiúval 2024 augusztusában végleg elköltözött a vádlott zákányi otthonából.

A szülők szóban egyeztek meg a láthatásról, a férfi azonban többször nem a megbeszéltek szerint vitte vissza a kisfiút, és bár a szülői felügyelet rendezéséért a nő 2024 szeptemberében polgári pert kezdeményezett, a hivatalos döntésig nem tiltotta el a gyermektől az apát.

A kisfiú 2024. október 11-én a vádlott otthonában tartózkodott, amikor a férfi elhatározta:

úgy vesz elégtételt volt élettársán az elhagyása és a perindítás miatt, hogy megöli a gyermeket.

A kisfiút a délutáni órákban elaltatta, majd egy állatok leölésére használt lövőkészülékkel fejbe lőtte, a gyermek azonnal meghalt.

Az ügyész tudomásul vette a bíróság döntését, a vádlott felmentésért, védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.