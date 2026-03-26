ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.55
usd:
339.51
bux:
121581.64
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Prison Cell Bars - Black and White
Nyitókép: DanHenson1/Getty Images

Életfogytiglani fegyházbüntetést kapott az alvó gyermekét fejbe lövő somogyi férfi

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az apa előbb elaltatta kétéves kisfiát, majd egy állatok leölésére használt lövőkészülékkel fejbe lőtte, a gyermek azonnal meghalt.

Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a Kaposvári Törvényszék azt a férfit, aki 2024 októberében megölte alvó kisfiát a Somogy vármegyei Zákányban. Vadócz Attila bírósági szóvivő közölte: az ügyben első fokon eljáró törvényszék a 39 éves apát aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek.

A gyermek 2022 júliusában született a vádlott és élettársa kapcsolatából. A férfi már a nő terhessége alatt is italozott és ittasan rendszeresen szidalmazta párját, továbbá féltékenysége miatt veszekedett is vele, ezért az anya a kisfiúval 2024 augusztusában végleg elköltözött a vádlott zákányi otthonából.

A szülők szóban egyeztek meg a láthatásról, a férfi azonban többször nem a megbeszéltek szerint vitte vissza a kisfiút, és bár a szülői felügyelet rendezéséért a nő 2024 szeptemberében polgári pert kezdeményezett, a hivatalos döntésig nem tiltotta el a gyermektől az apát.

A kisfiú 2024. október 11-én a vádlott otthonában tartózkodott, amikor a férfi elhatározta:

úgy vesz elégtételt volt élettársán az elhagyása és a perindítás miatt, hogy megöli a gyermeket.

A kisfiút a délutáni órákban elaltatta, majd egy állatok leölésére használt lövőkészülékkel fejbe lőtte, a gyermek azonnal meghalt.

Az ügyész tudomásul vette a bíróság döntését, a vádlott felmentésért, védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.

emberölés

gyermek

apa

életfogytiglan

fegyházbüntetés

zákány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

