Veszélyes szerrel kereskedett egy nyugdíjas asszony

A Bajai Járási Ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt vádat emelt egy nyugdíjas asszonnyal szemben, aki dizájner drogot árult – írja közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint az asszony 2024 szeptemberétől 2025 júniusáig azzal egészítette ki a nyugdíját, hogy „kristály” fantázianevű dizájner drogot árult a lakókörnyezetében. Az ismeretlen személyektől megvásárolt tudatmódosító szert alufólia csomagokba, „pakkokba” kimérve, grammonként 10 ezer forintért adta el a visszatérő vevőinek.

A bajai nyomozók a nő lakóhelyén tartott kutatás során 57 gramm kristályt, valamint készpénzt és mobiltelefonokat foglaltak le.

Az ügyészség az elfogása óta letartóztatásban lévő nőt új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Emellett azt is, hogy a lefoglalt drog elkobzása mellett a bíróság kötelezze a nyomozás során felmerült közel 1 millió forint bűnügyi költség megfizetésére.