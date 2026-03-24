2026. március 27. péntek Hajnalka
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Veszélyes szerrel kereskedett egy nyugdíjas asszony

A bajai nő előre kimérve értékesítette az újfajta pszichoaktív szert, az úgynevezett kristályt. Elfogásakor közel hatvan grammot találtak belőle a lakóhelyén.

A Bajai Járási Ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt vádat emelt egy nyugdíjas asszonnyal szemben, aki dizájner drogot árult – írja közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint az asszony 2024 szeptemberétől 2025 júniusáig azzal egészítette ki a nyugdíját, hogy „kristály” fantázianevű dizájner drogot árult a lakókörnyezetében. Az ismeretlen személyektől megvásárolt tudatmódosító szert alufólia csomagokba, „pakkokba” kimérve, grammonként 10 ezer forintért adta el a visszatérő vevőinek.

A bajai nyomozók a nő lakóhelyén tartott kutatás során 57 gramm kristályt, valamint készpénzt és mobiltelefonokat foglaltak le.

Az ügyészség az elfogása óta letartóztatásban lévő nőt új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Emellett azt is, hogy a lefoglalt drog elkobzása mellett a bíróság kötelezze a nyomozás során felmerült közel 1 millió forint bűnügyi költség megfizetésére.

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

2026. március 27. 12:47
Kommentben hirdette gyilkos nézeteit, indítványozták a letartóztatását
2026. március 27. 09:36
Börtönbüntetést kapott egy újabb pedofil
