Terrorizmus és emberrablás miatt körözött orosz férfit fogtak el Kolumbiában

Elfogtak a kolumbiai fővárosban egy orosz állampolgárt, aki az Interpol nemzetközi körözése alatt állt, mert az Egyesült Államokban egyebek között terrorizmus támogatásával gyanúsítják. A beutazókat és bevándorlókat ellenőrző kolumbiai hatóság közölte: a 42 éves Gyenisz Alimovot a bogotái repülőtéren fogták el. A török légitársaság egyik járatával érkezett oda, és a kolumbiai Cartagenába igyekezett.

A közlemény szerint az orosz férfit 2025 vége óta amerikai vádak alapján körözték: az Egyesült Államokban terrorizmus anyagi és tárgyi támogatásával gyanúsítják, továbbá azt is a terhére róják, hogy Európában emberrablást és gyilkosságot tervezett.

Két társát már tavaly őrizetbe vették New Yorkban. A kolumbiai beszámoló szerint a szóban forgó bűnökért akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetik.

Gloria Arriero, a kolumbiai hatóság elnöke a közleményben méltatta a nemzetközi együttműködést, amelynek köszönhetően a körözött férfit sikerült kézre keríteni.