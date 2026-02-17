Baltával „nevelte” kutyáját az állatkínzó gazda

Egy járókelő vette észre, hogy valaki az utcán kiabál, többször földhöz vág egy kis testű, barna kutyát. Amikor tárcsázta a segélyhívót, épp baltával ütlegelte – írja a Police.hu. Az állat nyüszített, a férfi ezért kért segítséget.

A kisállat a sportcsarnokba menekült, ahol a rendőrök egy helyi lakosnál találták meg a remegő állatot. A védelmező elmondta, hogy ő is látta és hallotta az utcán kiabáló férfit, és azt is, hogy az állat nyüszít. Amikor a kutya kiszabadult a férfi kezeiből összezavarodva futkosott, majd a sportcsarnokban, magához hívta és ölbe vette.

A rendőrök igazoltattak egy 36 éves férfit, aki elmondta, hogy ő a kutya tulajdonosa és „csibészelni tanította, hogy kemény kutya legyen”.

A rendőrök a kutyát állatorvoshoz szállították, aki gondoskodott ellátásáról. A 36 éves férfit elfogták és előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták, ellene állatkínzás vétség miatt büntetőeljárás indult.