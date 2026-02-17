ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 17. kedd Donát
Veronika, az Etyeki Állatvédő Egyesület menhelyén élő, örökbefogadható kutya 2021. április 19-én. Ezen a napon a menhely területén tartott sajtótájékoztatón meghirdették a Magyar falu program felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programját. Félmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat kutyák azonosító chippel való ellátására, veszettség elleni oltásra, valamint kutyák és macskák ivartalanítására falvak önkormányzatai számára.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Baltával „nevelte” kutyáját az állatkínzó gazda

Jánosházán egy férfi baltával kergette és bántalmazta kutyáját az utcán. A megzavarodott állat a helyi sportcsarnokba menekült a megvadult gazdája elől, aki elmondása szerint nevelő szándékkal kínozta a kutyust.

Egy járókelő vette észre, hogy valaki az utcán kiabál, többször földhöz vág egy kis testű, barna kutyát. Amikor tárcsázta a segélyhívót, épp baltával ütlegelte – írja a Police.hu. Az állat nyüszített, a férfi ezért kért segítséget.

A kisállat a sportcsarnokba menekült, ahol a rendőrök egy helyi lakosnál találták meg a remegő állatot. A védelmező elmondta, hogy ő is látta és hallotta az utcán kiabáló férfit, és azt is, hogy az állat nyüszít. Amikor a kutya kiszabadult a férfi kezeiből összezavarodva futkosott, majd a sportcsarnokban, magához hívta és ölbe vette.

A rendőrök igazoltattak egy 36 éves férfit, aki elmondta, hogy ő a kutya tulajdonosa és „csibészelni tanította, hogy kemény kutya legyen”.

A rendőrök a kutyát állatorvoshoz szállították, aki gondoskodott ellátásáról. A 36 éves férfit elfogták és előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták, ellene állatkínzás vétség miatt büntetőeljárás indult.

