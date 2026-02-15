ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.26
usd:
319.39
bux:
126964.02
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
baba család kisgyerek csecsemő lábak tenyér
Nyitókép: Pixabay

Kegyetlen bölcsődei dolgozó ellen emeltek vádat

Infostart

Az Érdi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy bölcsődei nevelőnővel szemben, aki két kisgyereket bántalmazott.

A vádirat szerint az Érd közeli településen élő nő – a bűnügy vádlottja – egy Pest vármegyei bölcsődében dolgozott bölcsődei nevelőként. A bölcsődei nevelő közfeladatot ellátó személynek minősülő kisgyermeknevelő.

Az egyik eset 2023 novemberében történt, amikor a gyerekek az alvásból ébredeztek, az egyik gyermek hangoskodni kezdett. Ekkor a vádlott odament hozzá és egy babbal kitömött játékkal megdobta, a gyerek az arcához kapott, mert a játék a szeme alatt találta el, könnyű sérüléseket okozva.

2023 novemberében a vádlott csoportjába járt egy beszoktatás alatt álló kislány, aki gyakran sírt. Az egyik alkalommal a nő a síró gyermekhez ment,

a száját és az orrát egy széles cellux ragasztóval leragasztotta.

Miután kolléganője rászólt a vádlottra, a nő leszedte a ragasztót, azonban rövid időn belül a ragasztószalaggal ismét beragasztotta a kisgyerek orrát és száját. Ezzel a gyerek érzelmi fejlődését veszélyeztette.

Az Érdi Járási Ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntette és minősített könnyű testi sértés bűntette mellett közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével vádolja.

Fotónk illusztráció.

Kezdőlap    Bűnügyek    Kegyetlen bölcsődei dolgozó ellen emeltek vádat

bölcsőde

ügyészség

érd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: izgalmas lesz a március, sok minden kiderül
Hitel meg sem épült ingatlanokra?

Elemző: izgalmas lesz a március, sok minden kiderül
Március elsejével összehangolja a kormány a társasházi építményjogot a kamattámogatott hitelekkel, köztük a csok plusszal és a 3 százalékos Otthon Start-hitellel. A gyakorlatban: egy-egy vevő olyan helyzetben is felveheti a támogatott kölcsönöket, amikor a meghitelezett ingatlan még csak a tervezőasztalon létezik – mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető elemzője, aki az InfoRádióban beszélt a részletekről.
VIDEÓ
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Egy ukrán dróntámadás borzolja a kedélyeket a NATO-ban - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A szombati napot a Müncheni Biztonsági Konferencia utórengései határozták meg. Vasárnap tovább folytatódtak az ukrán és orosz támadások az infrastrukturális létesítmények ellen. Közben komoly figyelmeztetést kapott a NATO egy észtországi hadgyakorlaton: mindössze tíz ukrán drónspecialista két zászlóaljnyi szövetséges erőt tett harcképtelenné a szimuláció során. Cikkünk folyamatosan frissül a frontvonal és a nemzetközi politika legfontosabb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen még soha nem volt: a Fehér Ház hátsó kertjében rendeznek UFC-gálát, de ki fog harcolni?

Ilyen még soha nem volt: a Fehér Ház hátsó kertjében rendeznek UFC-gálát, de ki fog harcolni?

Történelmi jelentőségű sporteseményre készül az Egyesült Államok: a UFC véglegesítette, hogy június 14-én a Fehér Ház kertjében rendez profi küzdősport-gálát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Iran ready to discuss compromises to reach nuclear deal, minister tells BBC in Tehran

Majid Takht-Ravanchi, Iran's deputy foreign minister, tells the BBC's Lyse Doucet that the ball was "in America's court to prove that they want to do a deal".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 14. 17:39
74 év – kőkemény büntetések a furtai emberölés ügyében
2026. február 14. 16:33
Lövöldözés volt Győrött, sebesült is van
×
×
×
×