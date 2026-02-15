Kegyetlen bölcsődei dolgozó ellen emeltek vádat

A vádirat szerint az Érd közeli településen élő nő – a bűnügy vádlottja – egy Pest vármegyei bölcsődében dolgozott bölcsődei nevelőként. A bölcsődei nevelő közfeladatot ellátó személynek minősülő kisgyermeknevelő.

Az egyik eset 2023 novemberében történt, amikor a gyerekek az alvásból ébredeztek, az egyik gyermek hangoskodni kezdett. Ekkor a vádlott odament hozzá és egy babbal kitömött játékkal megdobta, a gyerek az arcához kapott, mert a játék a szeme alatt találta el, könnyű sérüléseket okozva.

2023 novemberében a vádlott csoportjába járt egy beszoktatás alatt álló kislány, aki gyakran sírt. Az egyik alkalommal a nő a síró gyermekhez ment,

a száját és az orrát egy széles cellux ragasztóval leragasztotta.

Miután kolléganője rászólt a vádlottra, a nő leszedte a ragasztót, azonban rövid időn belül a ragasztószalaggal ismét beragasztotta a kisgyerek orrát és száját. Ezzel a gyerek érzelmi fejlődését veszélyeztette.

Az Érdi Járási Ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntette és minősített könnyű testi sértés bűntette mellett közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével vádolja.

Fotónk illusztráció.