Elfogtak egy férfit, akinek tette politikai ügy lett

A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a hatósághoz közvetlen feljelentés nem érkezett, az eljárást a Facebookon közzétett felvétel alapján indították meg. A videón a budapesti lakosú T. Márk Dávid trágár kifejezések kíséretében azt kiabálta a párt női önkénteseinek, hogy „van nálam kés, van minden” és „szétszurkállak”.

A BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai a férfit az azonosítást követően elfogták, ruházatának és környezetének átvizsgálása során kést nem találtak nála.

Sikerült beazonosítani és kihallgatni az incidens egyik női sértettjét is, aki megerősítette a szóbeli fenyegetést, de hozzátette, hogy fegyvert ők sem láttak a férfinál.

A 31 éves férfit személy elleni erőszakos cselekménnyel megfenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Rossz nap

A gyanúsított a rendőrségen beismerő vallomást tett, cselekményét pedig azzal indokolta a nyomozóknak, hogy „rossz napja volt”. A nyomozóhatóság jelenleg vizsgálja a férfi beszámíthatóságát, valamint azt, hogy az incidens idején állt-e kábítószer vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt. A rendőrség kezdeményezte T. Márk Dávid letartóztatását - írja a blikk.hu.