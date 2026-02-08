ARÉNA - PODCASTOK
Egy rendőrautó tetején lévő kék fény, ami a rendőrség szirénáját jelzi.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Elfogtak egy férfit, akinek tette politikai ügy lett

Infostart

A Budapesti Rendőr-főkapitányság őrizetbe vette azt a 31 éves férfit, aki péntek este a nyílt utcán verbálisan bántalmazta és késeléssel fenyegette meg a Tisza Párt aktivistáit. Az incidensről készült videofelvétel szombat délelőtt került ki a közösségi médiára, amely alapján a nyomozók négy órán belül azonosították és elfogták az elkövetőt.

A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a hatósághoz közvetlen feljelentés nem érkezett, az eljárást a Facebookon közzétett felvétel alapján indították meg. A videón a budapesti lakosú T. Márk Dávid trágár kifejezések kíséretében azt kiabálta a párt női önkénteseinek, hogy „van nálam kés, van minden” és „szétszurkállak”.

A BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai a férfit az azonosítást követően elfogták, ruházatának és környezetének átvizsgálása során kést nem találtak nála.

Sikerült beazonosítani és kihallgatni az incidens egyik női sértettjét is, aki megerősítette a szóbeli fenyegetést, de hozzátette, hogy fegyvert ők sem láttak a férfinál.

A 31 éves férfit személy elleni erőszakos cselekménnyel megfenyegetve elkövetett zaklatás vétsége miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Rossz nap

A gyanúsított a rendőrségen beismerő vallomást tett, cselekményét pedig azzal indokolta a nyomozóknak, hogy „rossz napja volt”. A nyomozóhatóság jelenleg vizsgálja a férfi beszámíthatóságát, valamint azt, hogy az incidens idején állt-e kábítószer vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt. A rendőrség kezdeményezte T. Márk Dávid letartóztatását - írja a blikk.hu.

