ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.78
usd:
320.32
bux:
129099.57
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bullying, aggression and violence scene between two males, one young adult male punches his peer near a bricks wall
Nyitókép: mrohana/Getty Images

Iskolai zsarolás: feljelentéssel fenyegetőzött és 10 ezer forintot követelt az osztálytársától egy diák

Infostart

A fiú azt mondta lány osztálytársának, hogy ha nem adja meg neki a pénzt, akkor feljelentést tesz ellene kitalált vádakkal.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt egy fiatalkorú fiúval szemben, aki az osztálytársát zsarolta meg. A Pest Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a fiatal fiú még 2024 novemberében megfenyegette az egyik lány osztálytársát. A vádirat szerint azt mondta neki, hogy ha nem ad neki 10 ezer forintot, akkor feljelentést tesz ellene kitalált vádakkal.

Másnap a fiú a tanórák közötti szünetben követelte a lánytól a pénzt, aki közölte, hogy nem fizet neki. A fiú ekkor nyomatékosította a fenyegetését, és közölte, hogy ha nem lesz meg a pénz, akkor tényleg feljelentést tesz.

A kislány tartva attól, hogy a vádlott beváltja fenyegetését, másnap az iskola előtt átadott 10 ezer forintot a fiúnak.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorút zsarolással vádolja. A vádlott bűnösségéről a Szigetszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni.

Kezdőlap    Bűnügyek    Iskolai zsarolás: feljelentéssel fenyegetőzött és 10 ezer forintot követelt az osztálytársától egy diák

szigetszentmiklós

feljelentés

vádemelés

zsarolás

általános iskola

osztálytárs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vietnám újabb amerikai inváziótól tart, és titkos védelmi terven dolgozik

Vietnám újabb amerikai inváziótól tart, és titkos védelmi terven dolgozik

Több mint fél évszázaddal a vietnami háború lezárása után a hanoi katonai vezetés továbbra is mély bizalmatlansággal tekint az Egyesült Államokra. Egy 2024-ben készült, most kiszivárgott katonai terv arra épül, hogy „Washington ürügyet kereshet egy újabb agresszió elindítására” – miközben hivatalosan, a két ország arról beszél, hogy soha nem volt ilyen jó köztük a partnerség.
Faragó Tamás a női vízilabda-Eb-ezüstről: „a világbajnokot és az olimpiai bajnokot megelőzve lett most második a csapat”

Faragó Tamás a női vízilabda-Eb-ezüstről: „a világbajnokot és az olimpiai bajnokot megelőzve lett most második a csapat”

Ezüstérmes lett a magyar női vízilabda-válogatott a Madeirán rendezett Európa-bajnokságon. Az InfoRádió Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázót, a női csapat korábbi szövetségi kapitányát kérte értékelésre. Szerinte spirituális tudás kell egy döntő megnyeréséhez, de a női válogatott az elmúlt három világversenyen döntőt játszott, a fiatalok pedig már nyertek is ifjúsági játékosokként.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Ismeretlen támadó több lövést adott le Vlagyimir Alekszejev altábornagyra, az orosz katonai hírszerzés vezetőjének első helyettesére Moszkvában péntek reggel. Alekszejevet vádolják a 2016-os amerikai választásokba való beavatkozás, illetve a Szergej Szkripal elleni merénylet megtervezésével is, de a Jevgenyij Prigozsin-féle Wagner-lázadás idején is fontos szerepet játszott. Abu Dzabiban csütörtökön véget ért az orosz, ukrán és amerikai részvétellel tartott béketárgyalások második köre. Áttörő eredményt most sem sikerült elérni, de megállapodtak 314 hadifogoly cseréjében, illetve a megbeszélések folytatásában. Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója szerint péntekre virradóra az ukránok több rakétával támadták a régió központját, Belgorod városát, ahol súlyos károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon súlyos lépésre készülhet Donald Trump: tényleg újabb országot rohannak le?

Nagyon súlyos lépésre készülhet Donald Trump: tényleg újabb országot rohannak le?

A Fehér Ház szerint Donald Trump elnök továbbra is a diplomáciát részesíti előnyben az Iránnal folytatott tárgyalásokon, de más megoldási ötletei is vannak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
31 killed in blast at mosque in Pakistan capital, official says

31 killed in blast at mosque in Pakistan capital, official says

Dozens of people have also been injured after an explosion in Islamabad during Friday prayers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 11:37
Letartóztathatják az autót gyerekkel együtt ellopó férfit
2026. február 6. 11:09
Eltippmixezte a rábízott munkabért, a tartozását pedig lopott autók eladásával akarta rendezni
×
×
×
×