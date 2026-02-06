Iskolai zsarolás: feljelentéssel fenyegetőzött és 10 ezer forintot követelt az osztálytársától egy diák

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt egy fiatalkorú fiúval szemben, aki az osztálytársát zsarolta meg. A Pest Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a fiatal fiú még 2024 novemberében megfenyegette az egyik lány osztálytársát. A vádirat szerint azt mondta neki, hogy ha nem ad neki 10 ezer forintot, akkor feljelentést tesz ellene kitalált vádakkal.

Másnap a fiú a tanórák közötti szünetben követelte a lánytól a pénzt, aki közölte, hogy nem fizet neki. A fiú ekkor nyomatékosította a fenyegetését, és közölte, hogy ha nem lesz meg a pénz, akkor tényleg feljelentést tesz.

A kislány tartva attól, hogy a vádlott beváltja fenyegetését, másnap az iskola előtt átadott 10 ezer forintot a fiúnak.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorút zsarolással vádolja. A vádlott bűnösségéről a Szigetszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni.