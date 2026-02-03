ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 3. kedd

Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images

Számlagyáros apa-fiú páros ellen emelt vádat az ügyészség

Infostart / MTI

A duó fiktív számlák segítségével összesen tizenöt millió forinttal károsította meg a költségvetést.

A Kaposvári Járási Ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó budapesti férfival és harmincas éveiben járó fiával szemben, akik stróman cégvezetők bevonásával üzemeltettek számlagyárat saját és egyik ismerősük cégének adóelkerülése érdekében – közölte kedden a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A vádlottak építőiparban tevékenykedő cégének költségszámlákra volt szüksége ahhoz, hogy áfafizetési kötelezettségét csökkenteni tudja, ezért rávették egyik ismerősüket, hogy legyen a számlagyárként tevékenykedő cég vezetője, holott azt valójában az apa-fia páros irányította.

A vádlottak a cég segítségével – melynek vezetőit többször is lecserélték, illetve a „bukócég” nevét is több alkalommal megváltoztatták – több mint 70 millió forint értékben állítottak ki költségszámlákat olyan építési munkákról, amelyeket valójában a saját cégük végzett el.

A fiktív számlákkal 15 millió forint összegű vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.

Az általuk irányított számlagyár szolgáltatásait a vádlottak egyik ismerősüknek is felajánlották, akinek a cége bruttó 22 millió forint értékű valótlan számlát fogadott be. Az így okozott 5 millió forintos adóhiányt társuk a nyomozás során teljes egészében megtérítette.

Az ügyészség a Budakörnyéki Járásbíróságra benyújtott vádiratában az apával és fiával szemben végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására, valamint vagyonelkobzás alkalmazására tett indítványt, míg az okozott vagyoni hátrányt megtérítő harmadik társukkal szemben felfüggesztett börtönbüntetést, illetőleg az egyik stróman cégvezetővel szemben próbára bocsátást indítványozott – áll az ügyészség közleményében.

Bűnügyek    Számlagyáros apa-fiú páros ellen emelt vádat az ügyészség

kaposvár

vádemelés

ügyészség

adócsalás

számlagyár

apa

fiú

