ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.13
usd:
319.86
bux:
128543.96
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A heap of white powder on black floor.
Nyitókép: kickers/Getty Images

Videón az évszázad drogfogása

Infostart / MTI

Nyolc tonna kábítószerre bukkantak a portugál és a kolumbiai hatóságok az Azori-szigetek környékén. A rendőrök négy embert – három kolumbiai és egy venezuelai állampolgárt – őrizetbe vettek jelentette be hétfőn a kolumbiai rendőrfőparancsnok, hozzátéve, hogy ez volt Portugália történetének legnagyobb drogfogása.

William Rincón az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, a műveletet megelőzően a hatóságok az Egyesült Államok kábítószer-ellenes hivatalával (DEA) is egyeztettek, amely információval látta el őket. Hozzátette, hogy a kábítószert Kolumbiából, tengeralattjárón indították útnak.

Kiemelte, hogy az összehangolt akció rávilágított a nemzetközi összefogás fontosságára a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben.

Január elején Gustavo Petro kolumbiai államfő leszögezte, hogy hivatali idejének kezdete, azaz 2022. augusztus óta megnőtt a drogfogások száma Kolumbiában. Hozzátette, hogy mandátumának végéig, azaz idén májusig ez az arány meghaladhatja a 3500 tonnát is, ezt pedig szerinte "még soha semmilyen kormánynak a világon nem sikerült elérnie".

Kezdőlap    Bűnügyek    Videón az évszázad drogfogása

kábítószer

drogfogás

kábítószer csempészet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden

Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden

Az Egyesült Államok új, Abrams harckocsikkal felszerelt katonai egységeket telepít Romániába, amelyek a megszokott rotációs jelenlét részeként érkeznek az országba – írja az RBC-Ukraine. Egy kiberbiztonsági cég vizsgálata szerint az orosz kormányhoz köthető hackerek álltak annak a decemberi, végül sikertelen támadásnak a hátterében, amely Lengyelország energiahálózatának egyes részeit próbálta megbénítani; a Sandworm néven ismert csoport korábban is okozott már zavarokat az energiaellátásban - tudósított a Techcrunch. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Minden papír készen áll: Kane-t magához láncolná a Bayern, már tárgyalnak

Minden papír készen áll: Kane-t magához láncolná a Bayern, már tárgyalnak

A Bayern München tárgyalásokat folytat Harry Kane szerződésének meghosszabbításáról, nem nagyon akarják elengedni az angol centert.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
India and EU announce landmark trade deal

India and EU announce landmark trade deal

The long-awaited deal comes as both Delhi and Brussels contend with economic and geopolitical pressure from the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 11:50
Drónozgatott Vecsésen, a rendőrök magyarázták el neki, miért volt rossz ötlet – videó
2026. január 27. 04:15
Megölte az élettársát, de csak arra emlékezett, hogy valahol Baranyában tette
×
×
×
×