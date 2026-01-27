Videón az évszázad drogfogása

William Rincón az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, a műveletet megelőzően a hatóságok az Egyesült Államok kábítószer-ellenes hivatalával (DEA) is egyeztettek, amely információval látta el őket. Hozzátette, hogy a kábítószert Kolumbiából, tengeralattjárón indították útnak.

Kiemelte, hogy az összehangolt akció rávilágított a nemzetközi összefogás fontosságára a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben.

En cercanías del archipiélago de las Islas Azores (?Portugal), gracias al intercambio oportuno de información entre la @PoliciaColombia la ??? y en coordinación con… pic.twitter.com/KoBZhydqS1 — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) January 26, 2026

Január elején Gustavo Petro kolumbiai államfő leszögezte, hogy hivatali idejének kezdete, azaz 2022. augusztus óta megnőtt a drogfogások száma Kolumbiában. Hozzátette, hogy mandátumának végéig, azaz idén májusig ez az arány meghaladhatja a 3500 tonnát is, ezt pedig szerinte "még soha semmilyen kormánynak a világon nem sikerült elérnie".