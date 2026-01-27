ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Sosem jöhet ki a börtönből a pécsi perecárus brutális gyilkosa

Infostart

A férfi kegyetlenül, napokig bántalmazta, majd a fürdőkádban megfojtotta áldozatát. A Pécsi Ítélőtábla nem volt vele elnéző.

Tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte jogerősen a Pécsi Ítélőtábla azt a férfit, aki napokig kínozta, majd fürdőkádba fojtotta a pécsi perecárust 2023 karácsonyán – írja a Pécsi Ítélőtábla hirdetménye alapján a 24.hu.

A Széchenyi téren perecet áruló 58 éves férfi egyedül élt a Corvin utcában található lakásában a felesége halála után. Közel három évvel ezelőtt fogadta be otthonába a 45 éves ismerősét. Addig minden rendben is volt, amíg a terhelt barátnője is a lakásba nem költözött. Innentől azonban mindennaposak voltak a zajongások és a randalírozások a pár italozó életmódja miatt. 2023 karácsonyán pedig elszabadult a pokol, s napokon keresztül verte áldozatát a 45 éves férfi.

Ököllel ütötte-verte, rugdosta, megtaposta, a fürdőkádba fektette és forró vizet engedett rá, majd végül megfojtotta. A szakértők összesen 84 sérülést találtak az áldozat fején, nyakán, mellkasán, hasán, hátán és a végtagjain. Az áldozat halálát fulladás okozta, amikor a támadó két kézzel szorította meg a nyakát.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint az elkövetés időpontjában a 45 éves férfi élettársa is a lakásban tartózkodott, aki amikor észlelte az áldozat halálát, akkor üzenetben jelezte ezt a lányának, majd este értesítette a rendőröket. A helyszínre érkező rendőrök kopogására a férfi és a nő sem nyitott ajtót, ezért a rendőrök az ajtót betörve tudtak bejutni a lakásba. A Pécsi Ítélőtábla helybenhagyta az első fokú ítéletet, így az elkövető soha nem szabadulhat.

