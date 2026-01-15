Alvó férjére támadt két késsel, van néhány tanulság

Az Ügyészség.hu portálon összefoglalt tényállás szerint az elkövetővel 34 évi házasság után közölte a férje, hogy el akar válni, ebbe azonban a feleség nem tudott belenyugodni.

2022. nyarán a pár ismét veszekedett, majd a sértett lefeküdt aludni. Hajnalban arra ébredt, hogy az ágyán mellette térdel a felesége, az egyik kezében egy 18 cm, a másik kezében egy 20 cm pengehosszúságú kést tartva. A nő a jobb kezében lévő késsel a sértett nyakát megvágta. A megtámadott védeni próbálta magát, amelynek során az ágyról leesve sikerült a feleségét lefognia úgy, hogy a késeket elejtette. A sértett a feleségét földhöz szorítva telefonon segítséget hívott.

A támadás alkalmas volt életveszélyes vagy halálos sérülés előidézésére, amely csak a véletlen folytán maradt el.

A Fővárosi Törvényszék a terheltet életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt

1 év és 8 hónap végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre

ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosabb minősítésű élet elleni bűncselekmény megállapításáért és végrehajtandó szabadságvesztés, valamint közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabásáért fellebbezett. A terhelt és védője az ítéletet tudomásul vette.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblához továbbított másodfokú indítványával az ügyészi fellebbezéssel egyetértve azt indítványozta, hogy a bíróság a terheltet védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondja ki bűnösnek, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztést szabjon ki.

A Fővárosi Ítélőtábla az ügyészi indítványnak helyt adva a nőt védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt

2 év és 6 hónap börtönbüntetésre, valamint 3 év közügyektől eltiltásra

ítélte.