2026. január 14. szerda Bódog
Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Kisbuszba rohant a román teherautós, közel egy tucat sérült lett a végeredmény

Infostart

A figyelmetlen sofőr áttért a szembe sávba, ahol a szabályosan közlekedő kisbusz vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést. A balesetben tizenegy ember sérült meg könnyebben vagy súlyosabba.

A Debreceni Járási Ügyészség minősített közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat egy férfi ellen, akinek közlekedési szabályszegése folytán 11 ember sérült meg – adta hírül közleményében a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a román férfi 2025. április 4-én, éjjel 0:45-kor tehergépkocsival közlekedett a 42-es számú főúton Földes felől Berettyóújfalu irányába. A sofőr figyelmetlensége miatt áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol szemben, szabályosan közlekedett a sértett által vezetett kisbusz és a hozzákapcsolt utánfutó. A sértett észlelte a vádlott szabálytalanságát, megpróbálta elkerülni az ütközést, a járművét balra kormányozta, azonban a tehergépkocsi nekiütközött a kisbusz jobb első oldalának. A kisbusz és az utánfutó az úttest közepén állt meg, míg a tehergépkocsi a menetiránya szerinti bal oldali útárokba csúszott.

A nagy erejű ütközés következtében a kisbuszban utazók közül 1 sértettnek 8 napon túl gyógyuló súlyos, további 10 sértettnek 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérülései keletkeztek, továbbá jelentős mértékű volt az anyagi kár.

A vádlott KRESZ-szabályszegő magatartásának eredményeként jött létre a baleset és sérültek meg az emberek.

A Debreceni Járási Ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlott ellen tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványozta, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, az iratok tartalma alapján a vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetést szabjon ki és határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.

Bűnügyek    Kisbuszba rohant a román teherautós, közel egy tucat sérült lett a végeredmény

baleset

debrecen

vádemelés

ügyészség

sérültek

kisbusz

veszélyeztetés

hajdú-bihar vármegye

