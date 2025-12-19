ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek
PROVIDENCE, RHODE ISLAND - DECEMBER 13: Students on campus and residents in the area remain on lockdown as over 400 law enforcement officers search the area for the suspected shooter after two people were killed, and nine others were injured in an active shooter incident in a classroom at Brown University in Providence, Rhode Island, United States on December 13, 2025 (Photo by Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu via Getty Images

Nincs tovább az amerikai egyetemi ámokfutónak

Infostart

Holtan találták csütörtökön a Providence-beli Brown Egyetemen elkövetett halálos támadás feltételezett elkövetőjét, egy portugál férfit, akit egy szintén portugál, Bostonban dolgozó egyetemi professzor meggyilkolásával is gyanúsítanak.

Rhode Island állam és helyi rendőrségi vezetők Providence-ben tartott sajtótájékoztatóján a 48 éves Claudio Neves Valente-ként azonosították a gyanúsítottat, akit a rendőrök egy bérelt raktárhelyiségben találtak meg a szomszédos New Hampshire államban. A hatóságok csütörtökön körbekerítették a raktárépületet, de nem avatkoztak közbe.

Oscar Perez, Providence rendőrparancsnoka elmondta, hogy Neves Valente saját kezével vetett véget életének, és arról is beszámolt, hogy a nyomozás megállapításai szerint a férfi egyedül cselekedett.

A Brown Egyetem hallgatóira szombaton a délutáni órákban nyitott tüzet a fegyveres egy puskából egy tanteremben, ahol a diákok a vizsgákra tanultak.

Az egyetem közleménye szerint az intézményben végrehajtott támadás gyanúsítottja 2000 őszétől 2001 tavaszáig az intézmény fizika szakos hallgatója volt, majd 2003-ban kiiratkozott.

Szintén csütörtökön Bostonban Massachusetts állam hatóságai egy párhuzamosan tartott sajtótájékoztatón arról számoltak be, hogy Claudio Neves Valente a gyanúsítottja az MIT (Massachusetts Institue os Technology) professzoraként dolgozó Nuno Loureiro portugál fizikus elleni hétfői gyilkosságnak is.

Leah Foley Massachusetts szövetségi ügyésze elmondta, hogy a MIT professzora és a feltételezett gyilkos ugyanannak az egyetemnek volt fizikus hallgatója még Portugáliában a 90-es évek második felében. A nyomozást felügyelő ügyész közölte, hogy célzott támadásból indulnak ki.

A nyomozás részleteivel kapcsolatban elhangzott, hogy Claudio Neves Valente Massachusetts államban bérelt autót, amelyen többször rendszámot cserélt, ami megnehezítette, hogy megtalálják, ugyanakkor végül a jármű alapján akadtak a nyomára.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

