Itt a szezonja a szaloncukor... lopásának is

A Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 13120/2013/2025.bü számon indított eljárást ismeretlen tettesek ellen, lopás elkövetése miatt – írja felhívásában a rendőrség.

A hatóság által közölt, biztonsági kamera által készített képen két férfi látható, amint 2025. december 2-án belépnek egy fóti áruházba, ahonnan aztán több mint 80 ezer forint értékű szaloncukrot loptak el.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képe látható személyeket felismeri, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-297 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöld számán, vagy a 112 központi segélyhívón.