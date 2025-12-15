ARÉNA - PODCASTOK
Quarrel between man and woman
Nyitókép: takasuu / Getty

Elhagyja felesége a Till Tamás-ügy gyanúsítottját

Infostart

Elválna a 2000-ben eltűnt Till Tamás megölésével gyanúsított férfi felesége. Az információt a Blikknek megerősítette dr. Lichy József, a kisfiú családjának jogi képviselője, aki szerint a nő döntése mögött az ügy okozta társadalmi kitaszítottság és a jelentős lelki terhelés áll.

F. János felesége, aki korábban még támogatásáról biztosította férjét, váratlanul kereste fel a gyanúsítottat a börtönben, hogy közölje válási szándékát. A fiatal nő már lépéseket is tett a házasság felbontása érdekében - írja a blikk.hu.

Dr. Lichy József, Till Tamás családjának ügyvédje megerősítette az információt. Közlése szerint a nő arról beszélt, hogy az ügy minden szempontból nagyon megterheli az életvitelét. A 22 éves nő korábban az ügy miatt már a munkahelyét is elveszítette, és a társadalmi számkivetettség miatt pszichológus segítségére szorult.

A feleség a történtek óta állítólag nagyot csalódott a férjében, és már nem is kíván találkozni vele.

Az asszony nyilatkozni nem akart, de annyit elmondott, hogy kirakták a közös lakásukból, és jelenleg meg nem nevezett helyen tartózkodik.

F. Jánost minősített emberöléssel gyanúsítják a 11 éves Till Tamás ügyében, akinek maradványait tavaly találták meg. Bár a férfi korábban beismerő vallomást tett azzal kapcsolatban, hogy ő végzett a gyermekkel, a vallomást azóta visszavonta, kényszerre hivatkozva. A legutóbbi vallomásában már azt állította, hogy egy kollégája végzett Tamással.

Az ügyvéd tájékoztatása szerint a nyomozás lezárása hamarosan várható, ekkor Tamás szülei is megismerhetik a nyomozati anyagot.

Érdekesség, hogy a nő a környezetében arról beszélt, hogy további holttestek is fekhetnek az ingatlanjuk pince közeli részénél, ahol a nyomozók korábban nem ástak elég mélyre. Ezt az információt korábban maga F. János is megemlítette letartóztatásakor, ami miatt a nyomozók korábban már átvizsgálták a házat.

