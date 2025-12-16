ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 16. kedd
A rendőrség felvétele
Nyitókép: A rendőrség felvétele

Till Tamás feltételezett gyilkosa karácsonykor is marad a rács mögött

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A bíróság két hónappal hosszabbította meg a férfi letartóztatását.

Rács mögött tölti az ünnepeket F. János, akit azzal gyanúsítanak, hogy 25 évvel ezelőtt brutálisan meggyilkolta Till Tamást – írta a 24.hu. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatban azt mondta, hogy a bíróság két hónappal hosszabbította meg a férfi letartóztatását. A vádemelés kérdésében még nem született döntés.

Till Tamás 11 éves volt, amikor 2000. május 28-án reggel elment kerékpárjával egy vadasparkba lovagolni, de sohasem tért haza. Az tavaly decemberben derült ki, hogy az akkor 16 éves F. János verhette agyon egy ácskapoccsal a kisfiút, aki segítséget kért tőle, majd elásta a holttestet.

F. János előzőleg korábbi barátja és a munkaadója ellen vallott, miszerint ők voltak Till Tamás gyilkosai. Majd végül november 28-án a tanúként való kihallgatásán beismerte a tettét, és részletes vallomást tett. A gyanúsítotti kihallgatásán viszont már tagadta a bűncselekmény elkövetését, és azt állította, hogy kényszer és fenyegetés hatására tette azt a nyilatkozatát, amit a terhére rónak.

A rendőrség már lezárta a nyomozást, így már az ügyészségen van az ügy. A vádemelés kérdésében néhány héten belül várható döntés.

Mivel F. János fiatalkorú volt a bűncselekmény elkövetésekor, 5–15 évig terjedő szabadságvesztést kaphat bizonyítottság esetén.

