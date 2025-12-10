ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.81
usd:
329.85
bux:
108256.83
2025. december 10. szerda Judit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Folytatja a bűnügyi akciót a nyomozó ügyészség a Szőlő utcai ügyben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kedden megkezdett akció szerdán is folytatódik, továbbra is zajlik a még sorra nem került fiatalok kihallgatása az üggyel kapcsolatban.

A nyomozó ügyészség szerdán tovább folytatja a megkezdett bűnügyi akciót az úgynevezett Szőlő utcai ügyben; a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eljárási cselekményei továbbra is folyamatban vannak – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

A közlemény szerint a kedden őrizetbe vett három ember gyanúsítotti kihallgatása megtörtént, a személyi szabadságukat érintő kényszerintézkedések tárgyában később várható döntés.

A több helyszínen zajló bűnügyi akcióban eljáró hivatalos személyek értékes bizonyítékokat szereztek be – tették hozzá.

A nyomozó ügyészek meghallgatták az ügyben a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő, eddig még ki nem hallgatott fiatalkorúak többségét, amely meghallgatások egyéb nyomozati cselekmények elvégzésével egyidejűleg szerdán is folytatódnak. Az ügyben a későbbiek során további részletes tájékoztatás várható – áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Folytatja a bűnügyi akciót a nyomozó ügyészség a Szőlő utcai ügyben

bűnügy

nyomozás

ügyészség

akció

javítóintézet

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bejelentés: a rendőrség felügyelete alá kerülnek a Szőlő utcai és hasonló intézetek

Bejelentés: a rendőrség felügyelete alá kerülnek a Szőlő utcai és hasonló intézetek

A kormány a keddi ülésén többek között foglalkozott a Szőlő utcai nevelőintézetben történtekkel is. Az ezzel kapcsolatban született döntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter adott tájékoztatást a szerdai Kormányinfón.
 

Lakossági energiatárolási pályázatot hirdet a kormány, 80 százalékos támogatással

Határozott kormánylépés a Szőlő utca ügyében, érkeznek a smasszerek – itt a rendelet

Folytatja a bűnügyi akciót a nyomozó ügyészség a Szőlő utcai ügyben

VIDEÓ
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyílt levélben kéri Brüsszelt az európai elektromosautó-ipar, hogy ne lazítson a szabályozáson

Nyílt levélben kéri Brüsszelt az európai elektromosautó-ipar, hogy ne lazítson a szabályozáson

Az európai elektromosautó-ipar számos szereplője nyílt levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy tartson ki amellett, hogy 2035-től az unióban csak zéró kibocsátású új személyautók kaphassanak forgalomba helyezési engedélyt, mert szerintük a szabályozás enyhítése aláásná a befektetői bizalmat, és tovább növelné Európa lemaradását Kínával szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kemény ultimátumot küldtek a hokisok az olimpia rendezőinek: ha ez nem lesz megoldva, nem játszanak

Kemény ultimátumot küldtek a hokisok az olimpia rendezőinek: ha ez nem lesz megoldva, nem játszanak

Az NHL-játékosok nem vesznek részt a 2026-os téli olimpián, ha a jégpálya minősége nem lesz megfelelő.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Sperm from donor with cancer-causing gene was used to conceive almost 200 children

Sperm from donor with cancer-causing gene was used to conceive almost 200 children

Some children have already died and only a minority who inherit the mutation will escape cancer in their lifetimes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 07:30
Felfoghatatlan horror: agyonverte, felgyújtotta, vízbe dobta, feldarabolta
2025. december 9. 20:49
Kutyái megöltek egy idős embert, börtönbe is mehet
×
×
×
×