Egy sminkmester azt állítja: ő volt Jim Carrey a César-díjátadón

Egy nagyon híres sminkmester, Alexis Stone azt állítja, hogy Jim Carrey-vé változott a 2026-os franciaországi César-díjátadón február 26-án – írja a 24.hu.

Az internetezőket napok óta lázban tartja az esemény, sokan ugyanis meg vannak róla győződve, hogy biztosan nem a stílusváltáson átesett Jim Carrey-t látták aznap a gálán, hanem „valaki mást”.

A különös átváltozásairól ismert sminkmester, Alexis Stone Instagram-posztjában azt írta: őt láthatta a világ Jim Carrey szerepében. A bejegyzéshez két fotó volt mellékelve: egy fotó a legendás komikusról, illetve egy másik egy maszkról, műfogakról és egy sötét parókáról, ami hasonlít a színész vörös szőnyegen látott frizurájára.

Mint írják, Alexis Stone állításai nagy eséllyel hamisak, már csak azért is, mert a maszkos kép meglehetősen mesterségesintelligencia-gyanús. Mindemellett Jim Carrey a köszönőbeszédét franciául mondta el, számos jellegzetes grimaszát elővéve eközben. Ha a sminkmester valóban olyan tehetséges volna, hogy így utánozza Carrey mimikáját, akkor is kizárható, hogy ez maszkban megvalósítható volna. Vagyis a díjátadón a valódi színészt láthattuk – szögezi le a lap.