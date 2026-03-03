ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.8
usd:
324.9
bux:
125373.25
2026. március 3. kedd Kornélia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 26: Jim Carrey accepts the Honorary Cesar Award during the 51st Cesar Film Awards at LOlympia on February 26, 2026 in Paris, France. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)
Nyitókép: Kristy Sparow/Getty Images

Egy sminkmester azt állítja: ő volt Jim Carrey a César-díjátadón

Infostart

A világhírű sminkes azt állítja, ő viselte a legendás komikus arcát a gálaünnepségen, egy gumimaszk segítségével.

Egy nagyon híres sminkmester, Alexis Stone azt állítja, hogy Jim Carrey-vé változott a 2026-os franciaországi César-díjátadón február 26-án – írja a 24.hu.

Az internetezőket napok óta lázban tartja az esemény, sokan ugyanis meg vannak róla győződve, hogy biztosan nem a stílusváltáson átesett Jim Carrey-t látták aznap a gálán, hanem „valaki mást”.

A különös átváltozásairól ismert sminkmester, Alexis Stone Instagram-posztjában azt írta: őt láthatta a világ Jim Carrey szerepében. A bejegyzéshez két fotó volt mellékelve: egy fotó a legendás komikusról, illetve egy másik egy maszkról, műfogakról és egy sötét parókáról, ami hasonlít a színész vörös szőnyegen látott frizurájára.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Alexis Stone (@thealexisstone) által megosztott bejegyzés

Mint írják, Alexis Stone állításai nagy eséllyel hamisak, már csak azért is, mert a maszkos kép meglehetősen mesterségesintelligencia-gyanús. Mindemellett Jim Carrey a köszönőbeszédét franciául mondta el, számos jellegzetes grimaszát elővéve eközben. Ha a sminkmester valóban olyan tehetséges volna, hogy így utánozza Carrey mimikáját, akkor is kizárható, hogy ez maszkban megvalósítható volna. Vagyis a díjátadón a valódi színészt láthattuk – szögezi le a lap.

Kezdőlap    Bulvár    Egy sminkmester azt állítja: ő volt Jim Carrey a César-díjátadón

franciaország

színész

díjátadó

césar-díj

jim carrey

imposztor

sminkmester

gumimaszk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Irán: mást mond Donald Trump és a hadügyminisztere, J.D. Vance alelnök pedig hallgat

Irán: mást mond Donald Trump és a hadügyminisztere, J.D. Vance alelnök pedig hallgat

Az Irán elleni katonai támadás nemcsak a Közel-Keletet rázta meg. Washingtonban sokan törésvonalakat vélnek felfedezni a kormányzaton belül.
 

A Hormuzi-szoros zárva, lángba borítanak minden hajót, amely megpróbál átjutni

Sayfo Omar a migrációs válságról: ha Irán káoszba süllyed, sokan úgy érezhetik, többet veszítenek, ha maradnak

Iráni konfliktus: ezt lépi a NATO

Donald Trump: Iránt még nem is kezdtük el igazán keményen ütni, most jön a java

VIDEÓ
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.03. kedd, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán Rijádban mért csapást, Amerika növeli a támadások számát, lezárták a Hormuzi-szorost – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Irán Rijádban mért csapást, Amerika növeli a támadások számát, lezárták a Hormuzi-szorost – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat - számolt be a Times of Israel. A Sky News értesülései szerint az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban. Ugyanakkor Izraeli biztonsági tisztviselők arra figyelmeztették a kormány tagjait, hogy Irán ballisztikusrakéta-fenyegetése a jelenlegi hadművelet során nem számolható fel teljesen. Több szakértő úgy véli, hogy a rezsim megdöntésére most kevés esély mutatkozik. A legfrissebb fejlemények közé tatozik, hogy Irán megtámadta Szaúd-Arábiában az amerikai nagykövetséget, erre Donald Trump súlyos következményeket helyezett kilátásba. Cikkünk folyamatosan frissül a Köel-Kelet háborújának legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most látszik igazán Trump ördögi terve a Közel-Keleten: minden felelősséget hárít az amerikai elnök - ebből még világégés is lehet?

Most látszik igazán Trump ördögi terve a Közel-Keleten: minden felelősséget hárít az amerikai elnök - ebből még világégés is lehet?

Három napja tart az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, a konfliktus pedig máris regionális méretűvé szélesedett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel issues evacuation warnings in Lebanon as US says ‘hardest hits’ on Iran ‘yet to come’

Israel issues evacuation warnings in Lebanon as US says ‘hardest hits’ on Iran ‘yet to come’

Meanwhile Iran says it has "destroyed" buildings at a US air base in Bahrain as it continues intense retaliatory strikes across the Gulf.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 06:39
„Kígyóvá vált” a menyasszony, ezzel a trükkel lépett meg
2026. február 19. 18:10
Meghalt egy hévízi férfi, minden pénzét egy német pártra hagyta
×
×