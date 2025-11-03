Megdöbbentő videó: ellepték a sárvári Tescót a rendőrök, durva eset áll a háttérben

Egy helyi Facebook csoportból indult a hír november 1-jén, hogy a sárvári Tesconál rendőrautók, rendőrök, fehér overallos helyszínelők jelentek meg, egyesek még egy pénzszállító autót is látni véltek a bejáratnál. Később felkerült az internetre egy videó (ami később eltűnt, de néhányan lementették), amelyen jól látható, hogy feltörték a Tescóban lévő két bankautomatát: látszik a durva rongálás eredménye, kilógnak a gépből a kábelek és az alsó része mindkettőnek teljesen ki van bontva. A videó tanúsága szerint a riasztó folyamatosan visítva jelzett. A képeken a felvételt közlő Vaol szerint a rendőrök éppen helyszínelnek, több egyenruhást is látni, és amennyire ki lehet venni a beszélgetésből éppen azt tárgyalják, milyen bankhoz tartozó ATM-ekben keletkezett kár.

Később a rendőrség megerősítette: 1-jén a hajnali órákban ismeretlen elkövetők két bankautomatát is feltörtek a bevásárlóközpontnál. Az ügyben dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen, viszont a nyomozás érdekeire tekintettel jelenleg bővebb információval nem szolgáltak. A történteket a Sárvári Rendőrkapitányság vizsgálja.