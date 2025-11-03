ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.07
usd:
336.33
bux:
107555.35
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Megdöbbentő videó: ellepték a sárvári Tescót a rendőrök, durva eset áll a háttérben

Infostart

Feltörtek két bankautomatát, beindult a pletyka a városban.

Egy helyi Facebook csoportból indult a hír november 1-jén, hogy a sárvári Tesconál rendőrautók, rendőrök, fehér overallos helyszínelők jelentek meg, egyesek még egy pénzszállító autót is látni véltek a bejáratnál. Később felkerült az internetre egy videó (ami később eltűnt, de néhányan lementették), amelyen jól látható, hogy feltörték a Tescóban lévő két bankautomatát: látszik a durva rongálás eredménye, kilógnak a gépből a kábelek és az alsó része mindkettőnek teljesen ki van bontva. A videó tanúsága szerint a riasztó folyamatosan visítva jelzett. A képeken a felvételt közlő Vaol szerint a rendőrök éppen helyszínelnek, több egyenruhást is látni, és amennyire ki lehet venni a beszélgetésből éppen azt tárgyalják, milyen bankhoz tartozó ATM-ekben keletkezett kár.

Később a rendőrség megerősítette: 1-jén a hajnali órákban ismeretlen elkövetők két bankautomatát is feltörtek a bevásárlóközpontnál. Az ügyben dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen, viszont a nyomozás érdekeire tekintettel jelenleg bővebb információval nem szolgáltak. A történteket a Sárvári Rendőrkapitányság vizsgálja.

Kezdőlap    Bűnügyek    Megdöbbentő videó: ellepték a sárvári Tescót a rendőrök, durva eset áll a háttérben

rablás

bankautomata

sárvár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss László: AI-generált álhírözön miatt lett híres az Atlas/3i üstökös

Kiss László: AI-generált álhírözön miatt lett híres az Atlas/3i üstökös

A 3i/Atlas üstökös annyiban különleges, hogy ez a harmadik csillagközi égitest, amit valaha fölfedeztek, de tökéletesen látjuk a pályáját, semmi anomáliát nem mutat, és semmi köze földönkívüliekhez – szögezte le Kiss László akadémikus, csillagász az InfoRádióban, hozzátéve: elképesztő mennyiségű álhírt kell cáfolniuk a szakembereknek.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sorra dönti a csúcsokat a forint!

Sorra dönti a csúcsokat a forint!

Felemás héten van túl a hazai deviza, amely az euróval szemben enyhe erősödést, míg a dollárral szemben gyengülést mutatott. Az euróval szembeni forinterősödés egyelőre ma is folytatódik, a reggeli órákban előbb másfél, majd szűk kétéves csúcsot produkált a hazai deviza. A magyar fizetőeszköz a dollárral szemben is jól kezdte a hetet. A forint jó teljesítményét főként a carry trade-ügyletek segítik, amelyet a régiós versenytársakhoz képesti magas kamatszint és az MNB óvatos monetáris politikája támogat. A mai nap a piacok főként Amerikára figyelnek: a magyar idő szerint délután esedékes feldolgozóipari adatok megmozgathatják a kamatvárakozásokat és ezáltal a devizaárfolyamokat is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elveszítheti sztárcsatárát a Bayern München? Sorba állnak érte a topcsapatok, de van egy bökkenő

Elveszítheti sztárcsatárát a Bayern München? Sorba állnak érte a topcsapatok, de van egy bökkenő

A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit a Barcelona vélhetően szívesen ki is fizetne.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 20 dead after magnitude-6.3 earthquake hits Afghanistan

At least 20 dead after magnitude-6.3 earthquake hits Afghanistan

The quake struck near Mazar-e Sharif, one of Afghanistan's largest cities, in the early hours of Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 09:11
Azonnali gyrosrazzia jön
2025. november 1. 17:01
Ajakon, széklábbal: "az van, hogy szétvertem a részeg apámnak a fejét"
×
×
×
×