2025. október 26. vasárnap Dömötör
Megölték a hajléktalant, akire 7 millió forint kártérítés várt

Infostart

Holtan találtak egy román állampolgárságú férfit a romániai Brassó közelében, akit korábban egy budapesti gyilkossági ügyben mentettek fel a vád alól. A hatóságok emberölés bűntette miatt indítottak nyomozást az ügyben.

Az RTL Híradója számolt be arról, hogy a férfi, akit korábban 819 napig tartottak rácsok mögött gyilkosság vádjával, 2025. október 3-án hunyt el. Halálát nagynénje jelentette be az ügyvédeinek, akik a román nyilvántartásban ellenőrizték a halotti bizonyítvány adatait.

Balogh Csilla Tünde ügyvéd megerősítette, hogy védence sajnálatos körülmények között hunyt el, és ezzel összefüggésben emberölés bűntette miatt büntetőeljárás van folyamatban.

A férfinak korábban 5,7 millió forint kártérítést ítéltek meg a jogellenesen rácsok mögött töltött idő miatt, amely a kamatokkal együtt meghaladja a 7 millió forintot.

A kártérítési összeg az ügyvédi letétben van. Információk szerint a férfi fia novemberben érkezik Romániába, ekkor indulhat meg a hagyatéki eljárás.

Bűnügyek    Megölték a hajléktalant, akire 7 millió forint kártérítés várt

