Érthetetlen, hogy jött össze ez a frontális karambol – videó

A közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult ügyben a Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, aki a záróvonalat átlépve ütközött az autóbusszal – írja közleményében a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2023. április 21-én Tatabánya lakott területén kívül, az ott érvényes 50 km/óra sebességkorlátozást túllépve 70-76 km/óra sebességgel vezette a személygépkocsit. Ugyanebben az időben, a másik forgalmi sávban, vele szemben érkezett egy autóbusz, amely jobb első ülésén utast szállított.

A két forgalmi sávot záróvonal választja el egymástól. A gépkocsi vezetője figyelmetlen volt, ezért a záróvonalat átlépve áttért a másik forgalmi sávba.

Az autóbusz vezetője fékezéssel és balra kormányzással sem tudta elkerülni a balesetet, az autóbusz a személygépkocsi jobb első részének ütközött. Emiatt mindkét jármű az úttest melletti füves árokba sodródott.

A baleset során az autóbusz utasa nyolc napon túl gyógyuló sérülése keletkezett, valamint maradandó fogyatékosságként értékelhető állapota alakult ki.

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Járásbíróság a férfival szemben tárgyalás nélkül végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki, valamint a közúti járművezetéstől véglegesen tiltsa el.

Az ügyészség közzétette a kisbusz fedélzeti kamerája által készített felvételt, ez azonban a nyugalom megzavarására alkalmas, csak erős idegzetűek tekintsék meg: