Nem úszhatják meg annyival a focista gyilkosai, mint gondolták

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség azt közölte pénteken, hogy a másodfokú eljárásban a néhai focista életére törő mindhárom elkövető szabadságvesztésének súlyosítását indítványozta.

Közleményükben felidézik: a Fővárosi Főügyészség 2022-ben emelt vádat három középkorú férfi ellen a 2009-ben elkövetett emberölés miatt. A Fővárosi Törvényszék 2025. április 7-én kimondta az elkövetők bűnösségét élet elleni bűncselekményben, és elsőfokon életfogytiglani fegyházra ítélte őket azzal, hogy a bűncselekmény felbujtója és egyik végrehajtója 25 év, míg a másik végrehajtója 27 év után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a sértett elszámolási vitába keveredett a későbbi felbujtóval. A vita tárgya az volt, hogy bűncselekményből származó 500 millió forint készpénzzel a sértett nem tudott elszámolni, mert abból több száz millió forintot elsikkasztott. A sértett üzlettársa ezért elhatározta, hogy megöleti őt. Megbízott két embert, akik anyagi ellenszolgáltatásért elvállalták a sértett megölését, amit gondosan meg is terveztek. Egy erdős területen sírt ástak, közvetítő segítségével a helyszínre csalták a sértettet, s amikor kiszállt az autóból, az egyik bűntárs lefogta, míg a másik egy csákánnyal háromszor fejbe ütötte az áldozatot, aki belehalt sérüléseibe. Az elkövetők elásták a holttestet, amely több mint egy évtizeddel később, 2020. október 22-én került elő.

A törvényszék ítélete ellen az elsőfokon eljárt ügyész az elkövetők későbbi feltételes szabadságra bocsátásáért fellebbezett, az ügyvéd elsődlegesen felmentésért.

A másodfokon eljáró Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban a Fővárosi Ítélőtáblához továbbított másodfokú indítványával a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést fenntartotta és a védelmi fellebbezések elutasítását kezdeményezte.

A három vádlott letartóztatásban várja a fellebbviteli eljárás befejezését - közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.