Nyitókép: Forrás: Pexels

Rendőrökre támadt egy külföldi férfi, pólóját letépve hívta ki őket verekedésre

Infostart

Az ír férfit kitiltották egy kaszinóból agresszív viselkedése miatt, a kiérkező rendőröket, sőt a rendőrkutyát sem kímélte, de végül sikerült elfogni.

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára a bíróság három napon belül jogerősen elítélte azt az ír férfit, aki rendőrökre támadt, egyiküket megsebesítette – írja közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség.

A vád szerint az ír fiatal 2025. október 2-án, délután, bódult állapotban jelent meg egy vidéki plázában található kaszinónál. Innen korábbi agresszív magatartása miatt kitiltották, ezért a biztonsági őrök nem engedték be. Emiatt konfliktus alakult ki a férfi és a kaszinó személyzete között, akik rendőri segítséget hívtak.

A helyszínre érkező rendőrökkel a külföldi nem működött együtt, és trágár kijelentéseket kiabálva verekedésre szólította fel őket, miközben ökölbe szorított kezével többször a levegőbe ütött. A férfi ellenállását a szolgálati kutya jelenléte sem törte meg.

A férfi a testi kényszert alkalmazó rendőrök ruházatát megragadta és rángatta, majd úgy, hogy az ujjai közé szorított kulcsok hegyes végeit szúrásra használta, egyiküket ököllel többször megütötte.

A férfi levette a pólóját és félmeztelenül verekedni hívta a rendőröket, és kulccsal ütéseket imitált, amely magatartásával a felszólításokat követően sem hagyott fel és a kutya fejére is ráütött. A férfi ellenállását a szolgálati kutya alkalmazásával törték meg, aztán megbilincselték.

A könnyebb sérüléseket szenvedő rendőr kérte a férfi megbüntetését.

A nyomozó ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, majd hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

A bűncselekményt beismerő férfit az ügyészség a büntetőeljárási törvény eljárást gyorsító intézkedéseit alkalmazva az elkövetéstől számított 72 órán belül a Debreceni Járásbíróság elé állította.

A bíróság elítélte a férfit, és egyetértett a nyomozó ügyészség tárgyaláson előterjesztett büntetési indítványával, így a vádlottat 1 év 4 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarország területéről. Az ítélet jogerős.

A férfi ellen kábítószer birtoklásának vétsége miatt a Debreceni Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást.

