2025. szeptember 5. péntek
Closeup of a caucasian adult person pressing on ATM machine keypad number to withdraw cash money.
Rollerrel és plazmavágóval fosztottak ki külföldiek egy zuglói ATM-et

Infostart

A rendőröket is meglepte, milyen gyorsan és hatékonyan vitte véghez a páros a bankautomata feltörését. Az elkövetőkről egyelőre azt sem tudni, honnan származnak, mivel nem állnak szóba senkivel.

A rendőrség őrizetbe vette a azt a két külföldi férfit, akik szeptember 2-án éjjel betörtek egy zuglói postahivatalba és ott plazmavágóval kinyitották a bankjegykiadó automatát. 10 millió forintot vittek el alig két perc alatt, majd elektromos rollerrel hagyták el a helyszínt – írja a blikk.hu.

A rendőröknek 6 órán belül sikerült elfogni a feltételezett betörőket, akik nagy valószínűséggel, hasonló módszerrel augusztus közepén egy bicskei áruház bankautomatáját is kibelezték. Az M1-es autópályán állították meg a kocsijukat, amiben még benne volt a pesti betörés zsákmánya és a plazmavágó is – közölte az ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón a rendőrség.

A gyanúsítottaknál bolgár és moldáv iratokat is találtak, így még nem tudni, melyik személyazonosságuk a valódi. A rendőrökkel nem állnak szóba.

Bukovics Péter alezredes szerint Magyarországon még nem volt ehhez hasonló bűncselekmény, de Nyugat-Európában is ritka ez a bankautomata-feltörési módszer.Ez a páros pedig csúcstartó, ilyen rövid idő alatt még egyetlen akció sem sikerült.

A bűnözőket az sem zavarta, hogy a biztonsági kamerák veszik őket, profi módon nyitották ki a fotocellás ajtókat, szervezetten mozogtak, a behatolással együtt két percen belül már náluk volt a pénz.

