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Nyitókép: Unsplash

Meghalt Pongrátz András, a Corvin köz szabadságharcosa

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Pongrátz András és öt testvére is harcolt a szovjet megszállókkal a Corvin közben 1956-ban, majd az Egyesült Államokba menekült a kivégzés elől. Egyeike volt a Mi Hazánk Mozgalom alapítóinak, a párt saját halottjának tekinti.

Életének 88. évében, hosszú betegség után, családtagjai körében, otthonában kedden meghalt Pongrátz András Corvin közi szabadságharcos, a Mi Hazánk Mozgalom alapítója – közölte a Mi Hazánk alelnöke, országgyűlési képviselője szerdán a Facebook-oldalán.

Novák Előd azt írta: a kilenc Pongrátz-gyermek közül hat fiútestvér fegyverrel harcolt a szovjet megszállók ellen a szabadságért a budapesti Corvin közben, közülük András hunyt el utolsóként.

Hozzátette, hogy Pongrátz András 1956-ban a kivégzés elől az Egyesült Államokba menekült, ott élt lengyel származású feleségével, 5 gyerekével és 20 unokájával, de a rendszerváltás óta minden évben hazalátogatott. A bejegyzés szerint Pongrátz András ott is évtizedeken át aktív volt, sokat tett a magyar közösségek megmaradásáért.

Novák Előd közölte: Pongrátz Andrást a Mi Hazánk saját halottjának tekinti. Tiszteletére a párt október 23-i megemlékezésén hagyományőrző ágyútűz lesz egy 1956-ban is használt löveggel a Corvin közben.

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Kezdőlap    Belföld    Meghalt Pongrátz András, a Corvin köz szabadságharcosa

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