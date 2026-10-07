Beszüntették a kutatást a Fekete-tengeren elsüllyedt hajó tengerészei után, érdekes részletek derültek ki

„Semmilyen nyomát nem sikerült megtalálni az Egyiptomból Romániába tartó, togói zászló alatt közlekedő Alfa Watan török hajó eltűnt tengerészeinek abban a körzetben (a bolgár tengerparttól mintegy 130 kilométerre), ahol a hajó a dróntámadás következtében elsüllyedt. Nem találtunk holttesteket, csupán egy csónakot, mentőmellényeket és a másik megtámadott hajó egy darabját. Azt feltételezzük, hogy az összes tengerész életét veszítette, nem volt idejük kimenekülni a hajóról, mert az három perc alatt elsüllyedt. Beszüntettük a kutatást a tengerészek után" – közölte Rumen Nikolov, a tengeri mentőközpont vezetője szerdai sajtótájékoztatóján.

Az Alfa Watan a keddi tengeri dróntámadás következtében súlyos károkat szenvedett és elsüllyedt. Fedélzetén 10-20 főnyi legénység tartózkodhatott. A palaui zászló alatt közlekedő másik hajó, az Able fedélzetén a dróntámadás hatására tűz keletkezett, 18 fős legénységét - tizenegy török és hét indiai állampolgárt - egy bolgár hajó kimentette. Két matróz a várnai kórházba került, egyikük testfelületének 45 százaléka megégett, állapotát az orvosok súlyosnak minősítik. A bolgár hatóságok vizsgálják a drónok eredetét.