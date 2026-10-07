Megelőztük Walest, előre lépett a magyar válogatott

Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának Nemzetek Ligája-riválisai közül az ukránok három helyet visszacsúszva a 36. pozícióban vannak. Az északírek hat helyet javítva a 64., míg Georgia válogatottja, a 74. helyen áll. Portugália megelőzte Brazíliát és Marokkót, ezzel feljött az ötödik helyre.

1. Spanyolország

2. Argentína

3. Franciaország

4. Anglia

5. Portugália

38. Magyarország

Az első százban Mali (47.), Dél-Afrika (48.) és a mieink egyik NL-ellenfele, Észak-Írország javított a legtöbbet, míg a legnagyobb visszacsúszást Románia produkálta – az 52.-ről az 58. helyre süllyedt.

A magyar csapat november 14-én Tbilisziben játszik Georgiával, három nappal később pedig a Puskás Arénában Észak-Írországgal zárul a Nemzetek Ligája. A B divízióban csoportjában a 2. helyen áll 7 ponttal. A Football Meets Data szerint 64 százalék az esély arra, hogy az A divízióba jusson a magyar válogatott. A csoportelsősségre 47,6 százalék az esély, a második helyre 38,6 százalék.