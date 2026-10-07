A bírósági rendszert vették célba a hackerek, egymillió ember adatait kaparintották meg

Hackertámadás érte az egyesült államokbeli Arizona állam bírósági rendszerét, a hackerek több mint egymillió ember adatát szerezték meg – közölte kedden Arizona legfelsőbb bíróságának a szóvivője.

Alberto Rodriguez azt mondta, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az információkat bármilyen módon felhasználták vagy egy harmadik személynek átadták volna, hozzátéve, hogy a bírósági ügymenetet a támadás nem befolyásolta.

Az adatok nagyrészt olyanokhoz tartoznak, akik – az utóbbi 30 évben – nem fizették meg a bírósági költségeket, illetve közlekedési kihágás vagy bűncselekmény miatt fizetési kötelezettségük keletkezett.

Az adatokat nem változtatták meg, nem is törölték, illetve nem lopták el az esküdtekkel, tanúkkal és a bírósági alkalmazottakkal kapcsolatos adatokat sem

– közölte az AP hírügynökség, azonban hozzátette, hogy a behatolók csaknem 30 ezer, érvényes és lejárt távoltartási végzés adatait, valamint a gyermekvédelmi hivatal 150 ezer, 2010-ig visszanyúló bejelentéseit szerezték meg.

A bejelentések ajánlásokat fogalmaz meg olyan esetekben, amikor a szülőket alkalmatlannak vagy képtelennek tartják a gyermek gondozására.

A gyanú szerint a hackerek egy alkalmazott hibájából jutottak be a rendszerbe, aki megnyitott egy e-mailben lévő csatolt file-t.