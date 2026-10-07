Vitézy Dávid: újraindítja a Diákváros-projektet a kormány

„Újraindítjuk a Diákváros projektet! Budapest igazi egyetemváros, mégsem történt érdemi előrelépés lassan évtizedek óta az egyre súlyosabb kollégiumi férőhelyhiány megoldása érdekében ” – írta Vitézy Dávid, hozzátéve: az évekkel ezelőtt elindult Diákváros projekt érdemi előrelépést jelentett volna ezen a területen. Az előző kormány azonban a Fudan Egyetem tervei miatt félbehagyta a beruházást, miközben már rendelkezésre álltak a főváros és az érintett kerületek által is támogatott végleges tervek.

A most, fél évtizedes szünet után újjáalakult Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésén úgy döntöttünk, hogy megvalósítjuk a Diákváros beruházást, ehhez pedig a hazahozott uniós forrásokból pénzt is tudunk biztosítani.

A terület ismét állami tulajdonba került, így minden adott ahhoz, hogy a Diákváros végre megépüljön, és érdemi választ adjon a budapesti kollégiumi férőhelyhiányra.

A célunk, hogy a Ferencvárosban fekvő rozsdaövezeti terület új, értékes funkciókat kapjon: új kollégiumi férőhelyeket hozunk létre, megfizethető lakhatással, jól megközelíthető, élhető városi környezetben. Most a tervek továbbfejlesztése következik, a részletekről pedig hamarosan a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában is egyeztetünk – írta Vitézy Dávid.