Vizsgálja az állampapírok adómentességének ügyét a Pénzügyminisztérium

Az adózási mellett „a tőkepiaci, finanszírozási kérdéseket is áttekinti” a kormány e vizsgálat keretében, de hogy ez pontosan mit jelenthet, egyelőre nem részletezték – írja a Portfolio, amely megkeresésére válaszolta mindezeket a Pénzügyminisztérium.

A múlt héten kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság a magyar lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt. A tét az állampapírpiac egyik legfontosabb vonzereje: hogy a befektetők a legtöbb magyar állampapír esetében teljes adómentességet élveznek. Egy 10 millió forintos befektetéssel számolva akár évi 154 ezer forint is múlhat azon, hogy a kamatjövedelem adómentes marad-e.