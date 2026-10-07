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Nyitókép: Facebook/Magyar Állampapír

Vizsgálja az állampapírok adómentességének ügyét a Pénzügyminisztérium

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Minden lehetséges megoldást megvizsgál a Pénzügyminisztérium a lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt indított uniós kötelezettségszegési eljárás ügyében.

Az adózási mellett „a tőkepiaci, finanszírozási kérdéseket is áttekinti” a kormány e vizsgálat keretében, de hogy ez pontosan mit jelenthet, egyelőre nem részletezték – írja a Portfolio, amely megkeresésére válaszolta mindezeket a Pénzügyminisztérium.

A múlt héten kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság a magyar lakossági állampapírok más országok kötvényeivel szembeni adóelőnye miatt. A tét az állampapírpiac egyik legfontosabb vonzereje: hogy a befektetők a legtöbb magyar állampapír esetében teljes adómentességet élveznek. Egy 10 millió forintos befektetéssel számolva akár évi 154 ezer forint is múlhat azon, hogy a kamatjövedelem adómentes marad-e.

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Kezdőlap    Gazdaság    Vizsgálja az állampapírok adómentességének ügyét a Pénzügyminisztérium

európai unió

állampapír

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pénzügyminisztérium

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