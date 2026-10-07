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Sztilianosz Argiropulosz-Kanakakisz, a Ferencváros (j) és Silvian Colodrovschi (b), a Steaua Bukarest játékosa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 1. fordulójában játszott FTC-Telekom Waterpolo - CSA Steaua Bukarest mérkõzésen a Császár-Komjádi Uszodában 2026. október 7-én. Az FTC 23-7-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Kiütötte a Fradi a Bukarestet

Infostart / MTI

Az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata fölényes győzelemmel kezdte szereplését a Bajnokok Ligája 2026/27-es szezonjában: a magyar bajnok és kupagyőztes zöld-fehérek szerda este a Komjádi Uszodában 23-7-re diadalmaskodtak a román Dinamo Bucuresti felett.

Nyéki Balázs tanítványai, akik 2024-ben és 2025-ben is elhódították a trófeát, az előző kiírásban pedig bronzérmesként zártak, a második fordulóban, október 28-án a görög Panathinaikosz vendégei lesznek.

A BL első szakaszában négy négyes csoportban zajlanak az oda-visszavágós küzdelmek, mindegyikből az első két csapat jut a negyeddöntős körbe, itt két kvartettből kerülnek ki a négyes döntő résztvevői. A sorozat végjátékát jövőre Belgrádban rendezik.

Az FTC-re jövő héten is komoly kihívás vár, ugyanis csütörtöktől Georgiában, Batumiban vesz részt egy nyolccsapatos tornán, amelynek életre hívásában Kemény Dénes, háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány és Varga Dénes olimpiai bajnok is segédkezett. A pénzdíjas viadalon a házigazda A-Polo Sport Management és a zöld-fehérek mellett az olasz sztárcsapat Pro Recco, a Marseille, a szerb Novi Beograd, a német Hannover, a georgiai Dinamo Tbiliszi és a japán Bourbon Water Polo Club Kashiwazaki száll vízbe.

Hatalmas lendülettel vágott neki a BL 2026/27-es idényének a zöld-fehér gárda, amely Vigvári Vendel vezetésével már az első negyedben jelentős előnyre tett szert (7-2).

A zöld-fehérek bátran használták a nyáron igazolt világklasszis görög centert, Konsztantinosz Kakariszt, aki rendre jó megoldásokkal segítette társait.

A vendégek a második negyed eleje és a negyedik közepe között egyetlen gólt tudtak szerezni, ami nem ötméteresből született. A 49 lövésig jutó Ferencvárosnál végül mindegyik mezőnyjátékos gólt szerzett.

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