Kiütötte a Fradi a Bukarestet

Nyéki Balázs tanítványai, akik 2024-ben és 2025-ben is elhódították a trófeát, az előző kiírásban pedig bronzérmesként zártak, a második fordulóban, október 28-án a görög Panathinaikosz vendégei lesznek.

A BL első szakaszában négy négyes csoportban zajlanak az oda-visszavágós küzdelmek, mindegyikből az első két csapat jut a negyeddöntős körbe, itt két kvartettből kerülnek ki a négyes döntő résztvevői. A sorozat végjátékát jövőre Belgrádban rendezik.

Az FTC-re jövő héten is komoly kihívás vár, ugyanis csütörtöktől Georgiában, Batumiban vesz részt egy nyolccsapatos tornán, amelynek életre hívásában Kemény Dénes, háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány és Varga Dénes olimpiai bajnok is segédkezett. A pénzdíjas viadalon a házigazda A-Polo Sport Management és a zöld-fehérek mellett az olasz sztárcsapat Pro Recco, a Marseille, a szerb Novi Beograd, a német Hannover, a georgiai Dinamo Tbiliszi és a japán Bourbon Water Polo Club Kashiwazaki száll vízbe.

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, D csoport FTC-Telekom Waterpolo–Dinamo Bucuresti (román) 23-7 (7-2, 5-3, 6-0, 5-2)

a magyar csapat gólszerzői: Vigvári Ve., Kakarisz, Argiropulosz, Vámos 3-3, Manhercz, Jansik Sz., Nagy Ák. 2-2, Jámbor, Fekete, Di Somma, Mandic, Lugosi 1-1

Hatalmas lendülettel vágott neki a BL 2026/27-es idényének a zöld-fehér gárda, amely Vigvári Vendel vezetésével már az első negyedben jelentős előnyre tett szert (7-2).

A zöld-fehérek bátran használták a nyáron igazolt világklasszis görög centert, Konsztantinosz Kakariszt, aki rendre jó megoldásokkal segítette társait.

A vendégek a második negyed eleje és a negyedik közepe között egyetlen gólt tudtak szerezni, ami nem ötméteresből született. A 49 lövésig jutó Ferencvárosnál végül mindegyik mezőnyjátékos gólt szerzett.