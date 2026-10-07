ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.47
usd:
326.3
bux:
141308.07
2026. október 7. szerda Amália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Syringe with a dose of drugs, white pills and narcotics powder in a spoon on dark background. Concept of addiction, abuse and bad habits.
Nyitókép: Farion_O/Getty Images

Elképesztő, miket művelt az addiktológus

Infostart

Vádat emelt az ügyészség egy 45 éves addiktológiai konzulenssel szemben, aki azoknak adott el kábítószert, akiken segítenie kellett volna.

A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint a férfi egy ifjúság megsegítésére létrehozott drogterápiás szervezetnél dolgozott szociális segítőként, majd elvégezte az egyetemi addiktológiai konzultánsi képzést, és terápiás munkatárs lett. Magánellátás keretében is foglalkozott kábítószer- és gyógyszerfüggőséggel küzdő, abból éppen kigyógyult fiatalokkal, akiknek Budapest VIII. kerületében tartott addiktológiai tanácsadást.

Az ügyészség szerint

egy idő után ő is elkezdett kábítószert fogyasztani, és egyes támogatottjainak is adott drogot, ami egy esetben tragikus végkifejlethez vezetett:

csekély mennyiségben többféle kábítószert és egy gyógyszert adott el egy fiatalnak, aki 2024 februárjában fogyasztott azokból, és mivel további gyógyszereket is bevett, meghalt. A tragédia ellenére a vádlott ezután is adott el kábítószereket, ráadásul egy kiskorúnak, aki terápiára járt hozzá.

Jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel és más bűncselekményekkel vádolták meg.

Az előkészítő ülésen a beismerése után is 12 éves fegyházbüntetés kiszabását indítványozták a konzulensnek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Elképesztő, miket művelt az addiktológus

fővárosi főügyészség

kábítószer

addiktológus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Fejérdy Gergely: nem véletlen, hogy a radikális pártok tudtak a leginkább megerősödni az utóbbi években Franciaországban

Fejérdy Gergely: nem véletlen, hogy a radikális pártok tudtak a leginkább megerősödni az utóbbi években Franciaországban

A francia középiskolások tiltakozása már 250 ezres demonstrációsorozattá nőtte ki magát, és a teljes társadalom elégedetlensége is fűti az akciót. Hosszú ideje nem volt ilyen súlyos tiltakozás a közoktatásban, amely mögé mára politikai erők is felsorakoztak. Emmanuel Macron francia elnök népszerűsége mélyponton áll. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Fejérdy Gergely elemezte a helyzetet az InfoRádióban.
Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség

Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség

Ezt maga a kormányfő jelentette be Facebook-oldalán. Mint írja, nem tett panaszt az eljárás ellen. A 2024-es telefonlopási ügyről van szó, amely miatt Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal egy napon kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát a Legfőbb Ügyészség.
 

„Érdemi védekezést terjesztett elő” – Magyar Péter kihallgatása után az ügyészség is közleményt adott ki

Zajlik a rendkívül hosszú kormányülés, Magyar Péter fontos részleteket osztott meg

Vitézy Dávid: újraindítja a Diákváros-projektet a kormány

Gyermekvédelmi bizottság: azonnali, 25 százalékos béremelést kér az ágazat

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Miért köhögaz ország: járvány vagycsak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.08. csütörtök, 18:00
Halász Bence
Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Keményen üzent Európának Trump jobbkeze, de egy kínos ügyről egyetlen szót sem ejtett

Keményen üzent Európának Trump jobbkeze, de egy kínos ügyről egyetlen szót sem ejtett

Marco Rubio amerikai külügyminiszter európai körútjának athéni állomásán a NATO-tagállamok védelmi kiadásainak növelését, valamint a migráció visszaszorítását célzó szorosabb együttműködést szorgalmazta. Látogatása során az Akropolisz előtt tartott beszédében a nyugati civilizáció védelmének fontosságára is felhívta a figyelmet - írja a New York Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szibériai pestis ide vagy oda, kevesen tudják, de ma is bárki elkaphatja a fekete halált: ezen a környéken már régóta terjed

Szibériai pestis ide vagy oda, kevesen tudják, de ma is bárki elkaphatja a fekete halált: ezen a környéken már régóta terjed

Noha a legtöbben középkori járványként ismerik a pestist, a betegség ma sem tűnt el nyomtalanul.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate Christa Pike 'angry and confused' after failed execution, her lawyer says

US death row inmate Christa Pike 'angry and confused' after failed execution, her lawyer says

Pike, who murdered Colleen Slemmer in 1995, has a "long road to recovery" after regaining consciousness, according to her legal team.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 7. 05:36
Két autó között beszélgettek, amikor bekövetkezett a borzalom
2026. október 6. 17:15
Parkolótáblával jutott be a színházi tolvaj, az elfogása is megnézhető videón
×
×