Elképesztő, miket művelt az addiktológus

A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint a férfi egy ifjúság megsegítésére létrehozott drogterápiás szervezetnél dolgozott szociális segítőként, majd elvégezte az egyetemi addiktológiai konzultánsi képzést, és terápiás munkatárs lett. Magánellátás keretében is foglalkozott kábítószer- és gyógyszerfüggőséggel küzdő, abból éppen kigyógyult fiatalokkal, akiknek Budapest VIII. kerületében tartott addiktológiai tanácsadást.

Az ügyészség szerint

egy idő után ő is elkezdett kábítószert fogyasztani, és egyes támogatottjainak is adott drogot, ami egy esetben tragikus végkifejlethez vezetett:

csekély mennyiségben többféle kábítószert és egy gyógyszert adott el egy fiatalnak, aki 2024 februárjában fogyasztott azokból, és mivel további gyógyszereket is bevett, meghalt. A tragédia ellenére a vádlott ezután is adott el kábítószereket, ráadásul egy kiskorúnak, aki terápiára járt hozzá.

Jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel és más bűncselekményekkel vádolták meg.

Az előkészítő ülésen a beismerése után is 12 éves fegyházbüntetés kiszabását indítványozták a konzulensnek.