Magyar Kincsek Ünnepe – Tömény üzenet az egész világnak a Zeneakadémiáról

Hatalmas öröm egy szabadon válogatott koncertműsort összeállítani, de a bőség zavara miatt nehézség is; mint Keller András hegedűművész, a Concerto Budapest főzeneigazgatója az InfoRádióban elmondta, a 100 éve született Kroó György zenetörténész, zenekritikus tiszteletére rendezett zeneakadémiai koncert további nehézsége, hogy minden technikai részlet, a kivitelezés, a szervezés is rendben legyen.

„Maga a műsor összeállítása is hosszadalmas folyamat, hiszen a magyar zenei kincs olyannyira páratlan a világban, mint nagyon-nagyon kevés nemzet esetében. Zenéből adtunk a legtöbbet a világnak, mert univerzális nyelven beszél; Bartók Béla, Veress Sándor, Rózsa Miklós, Kurtág György is bár évtizedeket töltött külföldön, soha, egy pillanatra sem változtatott a zenéje gyökerén, hiszen az mind a magyar népzene. És ez a csodálatos összekötő elem az egyik legnagyobb ereje a magyar zeneköltészetnek” – ecsetelte.

Az idei Magyar Kincsek Ünnepét tehát Kroó György zenetudós 100. születésnapjának szentelik, de egy másik 100 éves is a középpontban van: Kurtág György.

Az ünnep részeként három koncert is lesz a Zeneakadémia nagytermében

„A délelőtti koncertet Baráti Kristóf dirigálja, ahol Dubrovay László nagy, élő zeneszerzőnknek egy Laude című műve hangzik el Kaczander Orsolya fuvolaszólójával. Ezután Szöllősy András egyik utolsó műve jön, amelyet Kroó György halálára írt, ezt én adom elő. Perényi Miklós egy új szólódarabját mutatja be a közönségnek Temo Vimenti címmel. Lesz egy nagyon különleges concerto, Rózsa Miklós Spellbound Concertója. Ez egy híres Hitchcock-film, a Bűvölet filmzenéjéből írt zongoraverseny. Ennek van még egy különlegessége, hogy egy rendkívüli hangszert vonultat fel, a theremint, amelyet Illényi Katica szólaltat meg. Ezután kerül sor a Bartók egyik fő műve, a Csodálatos mandarin szvit előadására. A délutáni koncerten, amelyet én dirigálok, a középpontban Veress Sándor hegedűversenye áll, ami a Bartók utáni, talán legszebb hegedűverseny, és Kelemen Barnabás fogja előadni. Ezen a koncerten lesz még két érdekesség. Liszt Ferenc Goethe születésnapjára írt Fest Mars című kompozícióját Kocsis Zoltán nagyzenekari hangszerelésében hallhatjuk, és Franz Schubert egyik legszebb művének, az F-moll fantáziának Dohnányi Ernő készített egy nagyzenekari változatot. Az esti koncert pedig Kurtág György kamarazenéjét mutatja be. 43 apró miniatűrt hallhatunk az első részben, és a második részben lesz az új opera, a Die Stechardinnak a zeneakadémiai bemutatója Maria Husman főszerepében” – sorolta Keller András hegedűművész.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.