Meghalt egy iskolai programon részt vevő középiskolás lány Hévízen

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium a Facebook-oldalán közölte, hogy a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának programja során szerda hajnalban „egy tanuló életét vesztette".

A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta. „A legmélyebb együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt fiatal családjának és hozzátartozóinak, valamint osztálytársainak és pedagógusainak" – írták. Jelezték, hogy a történtek körülményeinek tisztázása a hatóságok feladata. A minisztérium minden szükséges segítséget megad az érintett intézménynek és az iskola közösségének, és osztoznak a család gyászában.

A minisztérium keszthelyi programot említ, de Sznopek Veronika, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt közölte hogy a haláleset egy hévízi szállodában történt.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a 18 év körüli lány tragikus halálesetének körülményeit. Sem önkezűség, sem idegenkezűség gyanúja nem merült fel, kegyeleti okokból azonban további információt nem adhat a rendőrségi szóvivő.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya arról számolt be, hogy a helyszínre kiérkező mentőegység emelt szintű újraélesztést végzett. Számos életmentő beavatkozást hajtottak végre a helyszínen, de „minden erőfeszítésük ellenére a tanuló sajnos életét vesztette".