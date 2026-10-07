Magyar Pétert kihallgatta az ügyészség

Ezt maga a kormányfő jelentette be Facebook-oldalán.
„Ma este, előre egyeztetett időpontban kihallgatott a Központi Nyomozó Főügyészség a 2024. június 21-én történtek miatt. Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt. Minden további fejleményről tájékoztatást adok” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Ezuán két kommentben közölte: az eljárás ellen nem tett panaszt, illetve azt írta: „vissza a melóba” – amivel valószínűleg a szerda éjszakába nyúló kormányülésre célzott.
Nyilván a „telefonlopási” ügyről van szó, amely miatt az ügyészség egy napon kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát a tízmilliárdos korrupciós ügy, illetve a 17 milliárdos NKA-botrány miatt meggyanúsított Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal, az Orbán-kormány volt minisztereivel.
„Vállalom minden tettemért a felelősséget, egyébként is úgy gondolom, hogy akinek nincs félnivalója, takargatnivalója, az nyíltan odaáll, és vállalja a felelősséget. Én magam is kérem a képviselőket, hogy függesszék fel a mentelmi jogomat” – mondta korábban az Országgyűlésben Magyar Péter, aki szerint azon az éjszakán, amelynek eseményei miatt most ügye van, megvédett fiatal fiúkat és lányokat politikai provokátoroktól. Ezt követően arról beszélt, az ügyészség propagandista tagjai összemosnak milliárdos maffia-bűncselekményeket politikai provokációkkal, politikai karaktergyilkossági kísérlettel, „pontosan tudjuk, miért teszi ezt az orbáni maffia itt maradt része”.
A francia középiskolások tiltakozása már 250 ezres demonstrációsorozattá nőtte ki magát, és a teljes társadalom elégedetlensége is fűti az akciót. Hosszú ideje nem volt ilyen súlyos tiltakozás a közoktatásban, amely mögé mára politikai erők is felsorakoztak. Emmanuel Macron francia elnök népszerűsége mélyponton áll. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Fejérdy Gergely elemezte a helyzetet az InfoRádióban.
Ezt maga a kormányfő jelentette be Facebook-oldalán. Mint írja, nem tett panaszt az eljárás ellen. A 2024-es telefonlopási ügyről van szó, amely miatt Seszták Miklóssal és Hankó Balázzsal egy napon kérte ki Magyar Péter mentelmi jogát a Legfőbb Ügyészség.
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