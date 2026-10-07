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Nyitókép: Pixabay.com

Elvégezték az első hármas élődonoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetemen

Infostart / MTI

Elvégezték az első hármas élődonoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetem orvosai (SE) – jelentették be az intézményben tartott szerdai sajtótájékoztatón.

Kovács János Balázs, az SE Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika adjunktusa, a vesetranszplantációs program vezetője elmondta: az egy időben történt hat műtétet szeptember 23-án végezték el, a beavatkozások sikeresek voltak. A hat páciens közül öten már otthon vannak, egyikük még kórházban van, de ő is hamarosan hazamehet.

Hozzátette: a párhuzamosan zajló műtéteket több hónap előkészítő munka előzte meg.

A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás.

Szijártó Attila klinikaigazgató úgy fogalmazott, a hármas élődonoros keresztdonációs veseátültetés messze új utat mutat a magyarországi transzplantációkban, amelyekben a Semmelweis Egyetem élen jár mind a műtétek számát, mind az ilyen műtéti formákat tekintve.

Ismertetése szerint az éves vesetranszplantációs program kétharmadát-háromnegyedét itt végzik, a tavaly országosan elvégzett 63 élődonoros veseátültetésből 45 a fővárosi orvosegyetemen történt.

A törekvés az, hogy minél több élődonoros transzplantáció történhessen, és a keresztdonációs műtétekkel a veseelégtelenségben szenvedők a jelenleginél rövidebb időn belül juthatnak új szervhez.

A szervcserére 2025 nyaráig csak két pár között volt lehetőség, az első ilyen beavatkozást ez év elején a Pécsi Tudományegyetemen végezték el. Egy tavaly nyári jogszabálymódosítással viszont már több recipiens (szervet befogadó) pár is részt vehet az – egyébként anonim – szervcserében, amivel jelentősen emelkedik az optimális párosítások valószínűsége és ezzel a sikeres vesetranszplantációk esélye.

Az egyetem közleménye szerint a betegek egyike már a harmadik veseátültetésén esett át, míg a másik két beteg esetében az immunológiai összeférhetetlenség jelentett korábban áthidalhatatlan akadályt, amelyet most a hármas csere sikeresen megoldott.

Az élődonoros keresztdonáció vesecsereprogram keretében két nő és egy férfi kapott új vesét.

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Kezdőlap    Belföld    Elvégezték az első hármas élődonoros keresztdonációs veseátültetést a Semmelweis Egyetemen

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